El Código Civil regula todo lo relacionado con las herencias en Colombia. ¿Qué pasa cuando una persona muere y no dejó testamento alguno y tampoco tiene hijos?



Según la Universidad de la Sabana, cuando una persona no deja testamento, los posibles herederos pueden acordar la distribución de los bienes ante un notario. Y si la persona no tiene hijos, se debe hacer una sucesión.



La sucesión se realiza cuando la persona que falleció tenía bienes que deban ser transferidos y el Código Civil fija el orden hereditario.



Los primeras personas para heredar son los descendientes, tanto hijos biológicos como adoptivos. Luego, los padres biológicos y adoptivos del fallecido si están vivos.



Si este no es el caso, pueden heredar los hermanos, lo sobrinos, o cualquier otra persona con vínculo familiar.



Si no existe ninguno, los títulos pasarán a ser de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es importante tener en cuenta que estos órdenes que fija la ley son excluyentes por lo que si se cumple con uno de estos, los otros familiares ya no podrán ser herederos.



