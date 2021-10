Cuota de alimentos tras divorcio, ¿aplica para amas de casa?

El Código Civil colombiano regula las nueve causales por las cuales es posible hacer el trámite para un divorcio, pero las leyes también contemplan que el fin de la unión marital no acaba con las obligaciones derivadas de esta, por ejemplo, la cuota alimentaria para los hijos o la expareja.



(Lea también: Conozca cuáles son las causales de divorcio en Colombia)

Independientemente de la causal que genere el divorcio, si los esposos actúan de mutuo acuerdo, pueden acudir a una notaría para legalizarlo. Y si no hay un mutuo acuerdo, se puede presentar, con apoyo de un abogado, una demanda ante un juez de familia.



En este último caso, la demanda para el divorcio solo puede ser presentada por el cónyuge que no causó o dio lugar a las causales de divorcio.



(Le puede interesar: Si me separo, ¿quién se queda con la mascota?)



Más allá de esto, aunque el divorcio finaliza el vínculo de casados entre quienes eran esposo, esto no disuelve las obligaciones respecto a los hijos comunes, entre otras.



En las sentencias de las demandas de divorcio los jueces de familia se pronunciarán sobre la custodia, alimentos, gastos de crianza y visitas a los hijos menores de edad o discapacitados. Del mismo modo, se decreta a quién le corresponde la patria potestad.



(Más notas: Este es el plazo para poner una demanda por infidelidad)



Pero además, el exesposo que no dio lugar a la ruptura del matrimonio puede pedir al culpable del divorcio una cuota alimentaria si no tiene los recursos económicos para su propia subsistencia. Esto no discrimina la profesión u oficio que ejerce quien pide la cuota de alimentos, sino que la necesidad de recibirla es evaluada por el juez en medio del proceso.



Esta cuota alimentaria se paga por el tiempo en que permanezcan las circunstancias que dieron lugar a imponerla o hasta que el exesposo beneficiario de la misma contraiga nuevamente matrimonio.



De otro lado, el fin del matrimonio termina también con la comunidad de bienes que existía entre los esposos, por esto, se hace una liquidación de la sociedad conyugal, que incluye un inventario y avalúo de los bienes para luego distribuirlo entre ambas partes.

justicia@eltiempo.com