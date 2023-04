Conflictos por ruidos de mascotas o por música muy fuerte, entre otros, son situaciones de convivencia entre vecinos que pueden presentarse con frecuencia.



Para ese tipo de casos existen varias vías que puede explorar para resolverlos.

En primer lugar, cita LegalApp, herramienta del Ministerio de Justicia sobre trámites legales, es recomendable intentar llegar a un acuerdo amigable con el posible infractor.



En segundo lugar, puede presentar el caso ante el Comité de Convivencia de su edificio o conjunto residencial, o a la Junta de Acción Comunal del barrio para llegar a un acuerdo.



Si esto no funciona, otra opción es llamar a la línea de emergencia 123 o acudir a la autoridad policiva, que es un policía uniformado, cuadrante o CAI cerca de su lugar de residencia para informar sobre los hechos.



Tras reportar la situación, la Policía debe verificar si la conducta denunciada existió para luego realizar el procedimiento contemplado en el Código de Policía, que en primer lugar señala abordar al posible infractor en el lugar de los hechos.



Luego, la Policía debe informarle a esa persona la infracción que presuntamente cometió. Según LegalApp, el implicado debe ser escuchado para que se defienda.



Si definitivamente se considera que esa persona cometió una infracción, la Policía podrá imponerle comparendo. Ante la imposición del mismo el infractor puede presentar un recurso de apelación si no está de acuerdo.



(Más notas: Así puede apelar una multa del Código de Policía).Si hay una apelación, el comparendo será trasladado al inspector de policía dentro de las 24 horas siguientes a su imposición y este tendrá tres días hábiles para resolverla.

