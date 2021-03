¿Qué puede hacer si una empresa viola sus derechos como consumidor?

Para hacer efectivos sus derechos como comprador, usted puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad nacional que protege al consumidor y regula el accionar de las empresas. De acuerdo con esta entidad, en 2020 las denuncias de establecimientos comerciales aumentaron un 106%.

Aunque esta entidad puede darle solución a su solicitud, lo recomendado por Legal App, herramienta estatal que asesora en procesos jurídicos, es empezar por hacer el reclamo ante el proveedor, comercializador o fabricante. Esta queja o petición puede realizarla de manera verbal y escrita de manera presencial o virtual. La empresa está obligada a responder en 15 días hábiles.



En caso tal que el establecimiento comercial no atienda ni responda ante sus reclamos, usted podrá presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que esta investigue a la empresa e imponga las multas correspondientes.



La autoridad nacional procederá a pedirle información al comerciante o empresa sobre los hechos presentados en la queja, y si encuentra que existe una violación de derechos impondrá las sanciones.



El ciudadano puede presentar la denuncia de forma verbal o escrita a través de los medios electrónicos de la Superintendencia.

Otra alternativa es demandar a la empresa ante la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de esta autoridad nacional. Usted puede realizar este trámite si la empresa no resolvió su queja o en caso de solicitar el cambio del producto o la devolución del dinero. La entidad se encargará de investigar y reparar los derechos del consumidor que fueron vulnerados. Esta diligencia también puede presentarse por medios electrónicos.



Los trámites anteriormente mencionados no requieren de abogados, a menos que estén involucrados más de 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Además, son totalmente gratis.



