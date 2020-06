EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la Facultad de Derecho.

En medio del confinamiento que vive el país actualmente por parte de la pandemia del nuevo coronavirus, las compras por internet se han vuelto más frecuentes.

En esta entrega de Consultorio Jurídico le contamos qué debe hacer si el producto que compró no llegó en el tiempo estipulado, qué hacer en caso de estafa y qué hacer si el producto no es lo que esperaba. Al final del artículo encontrará el formulario en el que puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Qué hacer si realicé una compra por internet y no ha llegado?

El plazo de entrega será el anunciado por el proveedor cuando se emplean métodos no convencionales (internet, domicilio, teléfono, etc.). Sin embargo, no podrá exceder de los 30 días calendario a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor haya perfeccionado la relación de consumo. (literal h, artículo 50 de la ley 1480 de 2011).

En caso de incumplimiento en la entrega, el consumidor podrá terminar unilateralmente el contrato y obtener la devolución de su dinero. (Le puede interesar:¿Qué se considera acoso laboral durante teletrabajo?)

¿En qué casos hay lugar a devolución de dinero en una compra por internet?

Tres situaciones pueden llevar a la devolución del dinero, aclarando que son tres aspectos regulados por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y distintos en su fundamento, es decir la devolución puede ser fruto de:



- La efectividad de la garantía. El consumidor puede frente a bienes y servicios solicitar la entrega total o parcial del dinero o la reposición del bien. (Numeral 1, Artículo 11. Ley 1480 de 2011).



- El derecho de retracto. Por la simple decisión de no adquirir el bien o servicio, el consumidor puede retractarse dentro del término de ley (5 días) y devuelto el producto, su dinero será restituido sin lugar a descuentos ni deducciones. (artículo 47. Ley 1480 de 2011). (Lea también: ¿Puedo terminar un contrato de arrendamiento sin pagar multa?)



- La reversión del pago. Si el consumidor es objeto de fraude, una operación no solicitada, o si el producto no corresponde a lo solicitado, procede esta figura que tiene como finalidad restablecer el pago efectuado mediante mecanismos de comercio electrónico. (Artículo 50. Ley 1480 de 2011).

¿Qué hacer si el producto no es lo que la persona esperaba?

Si tal conclusión se debe al funcionamiento del bien o las características anunciadas, procede la reclamación por garantía, en caso contrario si a pesar de que el bien cumple con las características anunciadas y la información suministrada fue suficiente, resultaría propicio el empleo del derecho de retracto. (Otros temas relacionados: ¿Puedo retractarme de compra de vivienda por la crisis actual?)

CONSULTORIO JURÍDICO