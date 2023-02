La Constitución establece el derecho de petición como un derecho fundamental y señala que cualquier persona puede dirigir peticiones respetuosas a las autoridades y particulares que presten servicios públicos para conocer una información.



Por regla general, le deben responder el derecho de petición dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del mismo, por lo que si ha pasado ese tiempo y no ha recibido ningún tipo de respuesta, puede actuar de varias maneras.



Según LegalApp, herramienta del Ministerio de Justicia que brinda información sobre trámites jurídicos, el peticionario (quien envió el derecho de petición) puede interponer una queja ante la autoridad o el particular al que se le pidió la información.



Así mismo, el peticionario puede optar por interponer una tutela solicitando la protección del derecho fundamental de petición.



Eso sí, tenga en cuenta que la tutela se podrá poner de manera excepcional siempre y cuando con la vulneración a su derecho de petición también se esté vulnerado otro derecho fundamental y el perjuicio por esas faltas sea irremediable.



Si elige la vía de la tutela, los requisitos generales son que la misma incluya: el nombre, número de documento de identidad y datos de contacto del solicitante; el nombre de la entidad o particular a quien se solicita el cumplimiento del derecho fundamental; una exposición de los hechos que vulneran sus derechos, y cuál es el o los derechos fundamentales vulnerados con los mismos.



Más allá de esto, para presentar una tutela no existen otros requisitos formales, y esta acción se puede presentar en cualquier juzgado del país.

