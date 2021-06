¿Qué hacer si no está de acuerdo con el cobro de un servicio público?

Si usted está inconforme con el incremento de tarifas en las facturas de los servicios públicos puede reclamar ante la empresa.



Lo primero que debe hacer es un derecho de petición en el que exponga el problema del cobro. La compañía tiene 15 días hábiles para responder su queja.

En caso de no estar conforme con la respuesta de la empresa puede interponer, dentro de los 5 días siguientes a la notificación, un recurso de reposición y en subsidio de apelación.



Es decir, la compañía de servicios públicos debe responderle y también enviar la petición a la entidad reguladora, en este caso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



Si su queja no fue resuelta de esta forma, puede acudir directamente a la Superservicios y radicar un reclamo en su portal 'Te Resuelvo'.



Tenga en cuenta que aunque la queja esté en marcha, debe pagar la factura. Si no la deuda se le acumulará.



