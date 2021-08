¿Qué hacer si me están obligando a renunciar?

Si la empresa en la que usted trabaja, en vez de despedirlo y pagarle la correspondiente indemnización, lo incite a que usted renuncie, ¿qué puede hacer?



Es posible que el empleador le pida directamente que renuncie o bien, que acuda a situaciones irregulares como maltrato, presión, cambio en sus condiciones de trabajo, entre otros.



Ahora bien, que una persona renuncie voluntariamente por ese ese tipo de situaciones, no implica que el empleador quede eximido de pagar la indemnización por despido sin justa causa cuando tiene responsabilidad en la decisión que tome el trabajador.



Según expertos, la renuncia por justa causa puede ser equivalente al despido sin justa causa por lo que le toca al trabajador probar que su decisión de retiro de la empresa fue inducida u obligada por su patrono.



En esos casos, el empleador puede acudir al artículo 64 del código sustantivo del trabajo que dice que cuando se termina un contrato por parte del trabajador por justa causa, el empleado sí tiene derecho a una indemnización.



¿En qué términos? El artículo dice que, para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez salarios mínimos mensuales legales se otorgará el equivalente a 30 días de salario cuando el trabajador no alcanzó un año en la empresa. Y, de un año en adelante, la indemnización será el equivalente a 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos por cada año de servicio.



Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez salarios mínimos legales mensuales, la indemnización será el equivalente a 20 días de salario cuando el trabajador lleve menos de un año. Y el equivalente a 15 días adicionales de salario sobre los 20 básicos por cada año de servicio.



Ahora, cuando el empleador no pague esa indemnización, el trabajador deberá demandar a su empresa ante un juez. Pero, para ello, debe tener en cuenta que, al momento de renunciar, el trabajador debe decir de forma clara las razones por las cuáles lo hizo. Y deberá probar esas causas.



