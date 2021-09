¿Hay una demanda en su contra? Así puede actuar

En Colombia, solo por inasistencia alimentaria, cada día se interponen 80 demandas contra padres.



Este recurso, a diferencia de la denuncia —en la que se informa de la ocurrencia de un delito—, no es de carácter penal. Se trata de una petición formal y escrita que se presenta ante el juzgado competente (civil, laboral, administrativo, familia), con el fin de iniciar un proceso judicial y que se decida de manera definitiva un conflicto.

Tenga en cuenta que no se necesita de un abogado para responder a una demanda si esta es de mínima cuantía, es decir, menos de 40 salarios mínimos. Siempre que cumpla este valor usted mismo podrá ejercer su derecho a la defensa.



Lo primero que debe saber es que si la demanda cumple los requisitos y es admitida por un juez, este proferirá un auto admisorio, el cual deberá ser notificado al demandado.



Una vez notificado empieza a correr el término de traslado, que es un lapso fijado para que el demandado dé respuesta. En caso de no hacerlo, hay consecuencias.



Es clave identificar la clase de proceso, pues esta no solo determina el término de traslado, sino también los requisitos especiales y si es necesario o no un abogado.



Si usted no necesita abogado, puede contestar a la demanda aceptando los hechos o negándolos, proponiendo excepciones de mérito y de forma, llamando en garantía, denunciando el pleito o formulando demanda de reconvención.



Otra opción es podrás allanarse a la demanda, con lo que se declaran como verdaderas todas o algunas de las pretensiones del recurso.

En caso de no contestar, el silencio se toma como una presunción y se entienden como verdaderos los hechos susceptibles de confesión.



