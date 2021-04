Si lo despiden sin justa causa esto es lo que debe tener en cuenta

En Colombia, en principio, ninguna persona puede ser despedida o desmejorada en su situación laboral sin que para ello exista una justa causa, sin embargo, si su empresa lo despidió sin una justificación tenga en cuenta estas cosas.

En principio, de acuerdo con Legal App, aplicación del Gobierno, es importante que sepa que cualquier despido sin justa causa le otorga el derecho a que sea indemnizado por los perjuicios causados. Si el empleador no hace el pago puede intentar solucionar la situación directamente con él, solicitándole el pago de la indemnización a que tiene derecho, preferiblemente por escrito.



Si no se llega a un acuerdo, puede acudir ante el inspector de trabajo, allí se adelantara la figura de conciliación, para tratar de llegar a un acuerdo y que se reconozca la indemnización a la cual tiene derecho.



Algunos empleadores tratan de disfrazar un despido sin justa causa como despido de mutuo acuerdo y les piden a los trabajadores que firmen un acuerdo mutuo de terminación. Pero si usted no incurrió en una de las causales de la ley para terminar un contrato laboral por justa causa, no firme esas actas o acuerdos.

Si no hay conciliación con el inspector de trabajo, usted puede presentar una demanda laboral ante un juez laboral del último lugar donde haya trabajado o donde quede el domicilio del demandado, es decir, del empleador.



Si en ese lugar no hay un juez laboral, puede acudir a un juez civil del circuito.



Estos trámites no tienen costo y no es obligatorio que tenga un abogado. De todas formas para recibir asesoría en este tema puede acudir a una Casa de Justicia, un consultorio jurídico, la Defensoría del Pueblo, la Inspección de Trabajo y la Personería Municipal.

Cómo se hace la indemnización

Las indemnizaciones varían según los daños que se ocasionaron y que puedan demostrarse y se realizara de acuerdo a las siguientes reglas:



1. En los contratos de termino fijo se realizara la indemnización según el valor de los salarios por el tiempo que falta para cumplir el plazo estipulado en el contrato.



2. En los contratos a término indefinido hay dos situaciones a tener en cuenta. En primer lugar, para trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos mensuales la indemnización es de 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año, y si el trabajador llevaba más de año, se pagaran 20 días más por cada año adicional.



En el caso de trabajadores que ganan más de 10 salariaros mínimos son 20 días de salario si tiene un tiempo no mayor a un año, y 15 días más de salario si el trabajador llevaba más de un año.

JUSTICIA