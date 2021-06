¿Le robaron el carro? aquí le explicamos qué debe hacer

De acuerdo al último reporte de la Policía Nacional, durante este año han sido hurtados más de 2.600 vehículos en Colombia. Si usted es una de las víctimas de esta modalidad, le explicamos qué debe hacer y a dónde debe acudir después del robo de su carro.



Lo primero que debe hacer es denunciar. Diríjase a una estación de Policía o a la Fiscalía para informar el caso.



Es importante que indique los datos principales de su carro, el lugar, y en qué momento notó que el vehículo no estaba donde lo dejó.



En caso de que sea un robo violento, es recomendable que no oponga resistencia. Mantenga la calma, bájese de su carro y entregue las llaves.



Una vez instaure la denuncia, comuníquese con su aseguradora y reporte el hurto, para adelantar los trámites de indemnización.



Estos son los documentos que debe tener para entregar a la aseguradora:

Constancia del denuncio del hurto

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Fotocopia de la matrícula del carro y del SOAT

Certificación de la revisión tecno mecánica

El certificado de la Fiscalía en el que se indique que el vehículo no fue recuperado.

La denuncia por sí sola no es suficiente. Debe cancelar los compromisos tributarios con su vehículo, si no seguirá pagando los impuestos, así le hayan robado su carro.



Para cancelar la matrícula diríjase al Sistemas Integrales de Movilidad, SIM, con los siguientes documentos:

Denuncio del robo

Pago de Impuestos

Fotocopia del seguro

Tarjeta de propiedad

Formulario Único Nacional (para solicitar la cancelación de la matrícula)

Si los documentos fueron robados junto con el carro, debe denunciar su pérdida ante la Fiscalía. La constancia de la denuncia debe ser presentada ante las autoridad, en remplazo de los papeles que perdió.





