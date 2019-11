¿Qué puede hacer si es detenido durante las protestas?

Con las manifestaciones que están programadas para este lunes 25 de noviembre, Colombia completará 5 días de protestas, evidenciadas en marchas, ‘cacerolazos’, plantones, entre otros.



Aunque las jornadas se han caracterizado por ser pacíficas, también se han registrado actos violentos y enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública.

Según datos entregados por la Fiscalía, entre el pasado jueves 21 y el domingo 24, 172 personas capturadas fueron por los disturbios, pero ¿sabe usted cuáles son los escenarios legales en los que se puede dar una detención durante una protesta o qué puede hacer si es apresado?

Los escenarios

Según explicó David Andrés Murillo, abogado, consultor e investigador en temas de derecho constitucional y actualidad política, las detenciones en protestas solo son legales en tres escenarios: estado de alta excitación, orden de captura previa o delito flagrante.



El primer caso, según el experto, está contemplado en el Código de Policía, ley 801 del 2016, en su artículo 155, que establece que “una persona puede ser capturada por riñas o confrontaciones violentas que afecten la integridad de otra”.



“La Policía debe identificar al individuo y llevarlo a los y llevarlo a los Centros de Traslado por Protección (CTP, las antiguas UPJ). La persona no puede estar detenida más de 12 horas, que es el tiempo establecido para que el nivel de excitación baje y sea liberada”, agregó.

La Policía es la única que puede hacer capturas durante las protestas. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

El segundo escenario se da cuando, haciendo un control de documentos, la Policía encuentra que alguien tiene una orden de captura por una conducta punible, dictada previamente por un despacho judicial



“Esa persona deberá ser traslada a un juez de control de garantías para legalizar captura. Para eso hay un tiempo establecido de 36 horas desde que fue capturado”.



Y la tercera posibilidad de captura legal durante una protesta se puede dar cuando la persona cometa una conducta punible (un delito), sancionada por el Código Penal, en flagrancia, “como se establece en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal”.

Las capturas tienen que demostrarse con pruebas o serán consideradas ilegales. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

“Ahí debe ser aprendida por parte de la Policía y se le llevaría a una legalización de captura. El término que hay es, una vez más, de 36 horas o deberá ser liberado”.



Murillo también explicó que si a los capturados no les legalizan las capturas y no les dan libertad una vez se cumpla el tiempo establecido, hay ciertas figuras a las que pueden apelar.



“Pueden utilizar un mecanismo constitucional de defensa de derechos que se llama Habeas Corpus. Se solicita cuando alguien está siendo retenido por más del tiempo establecido para ser llevada ante un juez, quien puede decretar la libertad”.



Todo esto debe demostrarse con pruebas, de lo contrario sería una captura ilegal.

“Si la detención no se encuentra fundada, se tendrá que dar orden de libertad, porque la captura fue ilegal y las personas tienen que quedar libres”.

Los capturados pueden apelar al Habeas Corpus cuando el tiempo de captura, sin ser legalizada, sobrepasa lo estipulado FACEBOOK

TWITTER

¿Y si hay ilegalidad?

Si el capturado considera que su detención es ilegal, pues no estaba en alto estado de excitación o no tenía una orden de captura o no estaba cometiendo delito flagrante, puede demandar.



“Si las personas consideran que se les causó un daño a su integridad o se les afectó alguno de sus derechos, como el de la protesta, podrá denunciar a quien realizó la captura ante la Procuraduría para que se haga una investigación disciplinaria. Si después de eso considera que sigue afectado, podrá iniciar una medida de control que se denomina acción de reparación directa contra el Estado”.



Murillo reiteró que es importante que las autoridades demuestren las razones de la captura.

El Esmad solo puede hacer capturas momentáneas. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

El accionar del Esmad

Otro tema importante que aclaró el abogado es que los miembros del Esmad no tienen autorización para hacer un control de documentos y tampoco pueden hacer detenciones.



“El Esmad puede hacer retención momentánea y entregar al individuo a la Policía como tal, para que se determinen las circunstancias de la detención”.



Tendencias EL TIEMPO