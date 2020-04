EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.



En el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país por cuenta del Coronavirus, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 579 de 2020, por medio del cual adopta medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento.

En esta entrega de Consultorio Jurídico un abogado experto explica cómo llegar a un acuerdo entre arrendadores y arrendatarios, los efectos jurídicos del decreto, entre otros.

Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Qué puedo hacer si no tengo cómo pagar el arriendo pero el arrendador me lo exige?

Si el arrendatario no puede de cancelar el valor del arrendamiento mensual a su arrendador, este último no lo puede exigir, y sí tampoco pudieron llegar a un arreglo directo para establecer una forma de pago, tendrá que esperar a que el Decreto 579 de 2020 pierda vigencia, es decir, después del 30 de junio de 2020, para iniciar las correspondientes acciones legales, las que tienen condiciones adicionales, como el no cobro de sanciones penales e intereses moratorios.

¿Cómo llegar a un acuerdo para pagar el canon de arrendamiento?

En cualquier clase de acuerdo o conciliación ambas partes deben ceder y hacer esfuerzos. En este caso, el arrendador de no exigir el cobro de la mensualidad en el 100% pero si en un porcentaje menor y esperar que se regularicen los ingresos del arrendatario. Este a su vez debe hacer un esfuerzo para así poderle cumplir el parte o en todo el valor de la mensualidad a favor del propietario del inmueble, ya que también está esperando percibir estos ingresos.



La norma en ningún momento establece que el arrendador está obligado a condonar la deuda, o el no pago de las mensualidades por concepto de arrendamientos, el Decreto 579 de 2020, pretende que se otorgue un plazo voluntario mientras que termina la crisis por efectos de la pandemia, pero las obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento se deben cumplir.

¿Qué pasa si las partes no logran llegar a un acuerdo pero tampoco pueden desalojar a los arrendatarios.?

Si no hay acuerdo entre las partes durante la época de cuarentena, después del 30 de junio de 2020, el arrendador puede iniciar las acciones legales donde el juez ordenará la entrega del bien inmueble arrendado, como también el pago de las mensualidades pendientes de pago.



El Código Civil determina que “ todo contrato es ley para las partes”, es decir, para el arrendador y el arrendatario, y que este puede ser modificado por mutuo acuerdo o por causas legales, esta última establecida por las disposiciones del reciente Decreto 579 de 2020.



Pero la anterior norma, inicialmente invita a las partes para que en caso de presentarse incumplimiento en la principal obligación del arrendatario en la del pago del valor del arrendamiento, se realice un acuerdo directo, arreglo que puede consistir en que cancele una parte de la mensualidad y el saldo se la difiere en dos o tres meses después del 30 de junio o cuando al deudor se le regularicen los ingresos.



