¿Qué hacer para divorciarse si la decisión no es de mutuo acuerdo?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindar a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

En este Consultorio Jurídico resolveremos las dudas sobre los trámites de divorcio, repartición de bienes, en qué consiste el divorcio 'express', los efectos civiles del matrimonio religioso, entre otros.

​Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta

¿Qué debo hacer para divorciarme si la decisión no es de mutuo acuerdo ?

Para acudir al proceso judicial el cónyuge debe actuar por medio de un abogado.

Si los cónyuges no están de acuerdo, y uno de ellos pretende divorciarse , necesariamente debe acudir al juez de familia mediante el trámite del proceso verbal.



En las regiones donde no hay juez de familia, el proceso judicial para obtener el divorcio, se puede adelantar ante el juez civil del circuito del domicilio común de los cónyuges siempre que el demandante conserve tal domicilio; en su defecto, el juez competente es el del domicilio del demandado.

Estas son las respuestas a las preguntas semanales

¿Cuáles son los trámites para iniciar un divorcio?

Para divorciarse deberá contactarse con su abogado de confianza para iniciar el trámite pertinente ante un Juez de la República, aunque si el divorcio lo desean de común acuerdo pueden adelantar el trámite ante una notaría.



Los trámites para obtener el divorcio son:

El proceso contencioso (cuando no hay acuerdo entre los cónyuges) cuyo competente es el juez de familia. Si los cónyuges están de acuerdo, pueden acudir al trámite judicial o al trámite notarial por escritura pública.

Mi esposo y yo compramos un carro y la deuda está a nombre de los dos, nos

queremos separar, pero él no quiere venderlo, ¿un juez puede darle la orden de venderlo para pagar la deuda y no quedar con esa deuda en común?

Deberá contactar un abogado de confianza e iniciar proceso de divorcio ante un juez de la República, en el proceso del divorcio se deberá liquidar la sociedad conyugal, es en donde el juez mira que bienes son sociales y cuáles no, los bienes sociales son todos los bienes muebles que hayan adquirido en la relación.

Siendo soltero compré una casa y carro, 6 años después me casé. ¿Esta

casa y carro entran en la sociedad conyugal?, si me divorcio, ¿qué sucede con estos bienes?

No entran en la liquidación de la sociedad conyugal, ya que son bienes de carácter

personal, lo que quiere decir que siempre van a ser suyos.

Estoy casado por lo católico más no convivo desde más de 2 años con esa mujer. Reiteradamente le he solicitado el divorcio pero se niega. No hay hijos ni algún bien adquirido durante la relación conyugal. ¿Qué puedo

hacer si se niega y no tiene verdaderos motivos para ello?

Usted puede demandar a su pareja a través de su abogado de confianza, solicitando el

divorcio por alguna de las 9 causales que expresa el Código Civil colombiano y ha

reiterado la Corte Constitucional de Colombia en reiteradas sentencias, ella al momento del divorcio puede solicitarle al juez cuota de manutención, pero para esto deberá cumplir con una serie de requisitos, además de comprobar que usted si puede cumplir con dicha cuota.

Otros temas de Consultorio Jurídico

Estoy separado de una unión marital de hecho y quiero hacer liquidación de la sociedad y disolución de los bienes, pero el apartamento que está a mi nombre tiene una hipoteca que aún no puedo liberar. ¿cómo puedo proceder para la disolución ante un defensor de familia?

Deberá contactar un abogado de confianza para que este profesional le realice la

liquidación de sociedad conyugal, ya que al tener el apartamento con el gravamen de la hipoteca deberán primero pagar la deuda y posterior a ello liquidar el restante.

Tuve una relación sentimental de ocho años, de los cuales convivimos bajo el mismo techo más o menos dos años sin haberme divorciado de mi primer matrimonio. Continúe enviando la manutención a mi expareja.

¿Estoy obligado a seguir enviando esa manutención ? Ella tiene bienes inmuebles por herencia y convive con una hija mayor de edad que labora.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que para que existe una unión marital de

hecho se debe comprobar que han compartido techo y lecho por más de 2 años de manera ininterrumpida, lo cual no se constituyó en la relación con su pareja.

En un primer orden usted no tiene la obligación de pasar cuota de manutención a su ex pareja ya que no tienen hijos y ella cuenta con propiedades.

Lo recomendable es que se acerquen a una notaría cada uno con su abogado de confianza y realicen la disolución de la sociedad conyugal.