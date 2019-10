¿Cómo debo proceder si un abogado me trata de estafar?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

En este Consultorio Jurídico resolveremos algunas dudas sobre las tarifas de los honorarios de los abogados y qué hacer en caso de tener inconvenientes con estos profesionales, entre otros temas. Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Cómo debo proceder ante cobros excesivos por parte de un abogado?

En dado caso, cuando tenga conocimiento de alguna irregularidad en el ejercicio de la profesión de algún abogado, puede acercarse al Consejo Superior de la Judicatura e interponer la respectiva queja disciplinaria contra el profesional que haya cometido alguna falta ética o legal.

Contraté un abogado al cual le di poder para entablar una demanda contra mí hija. Dicho señor me sacó de un día para otro $900.000 y no instauró ninguna demanda, lo hizo al mes de los hechos, para ese entonces yo ya le había quitado el poder. ¿Puedo denunciarlo ante el Consejo Superior de la Judicatura para que me restituya mi dinero?

Para que le restituyan su dinero es necesario que interponga un proceso civil en virtud del cual las partes deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato que se pactó inicialmente.



Ahora bien, una vez establecida, mediante resolución o sentencia, la devolución de dicho dinero, el abogado tiene un plazo de 30 días máximo para devolverlo. En dado caso que no se realice dicha devolución, puede interponer la respectiva queja Disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura por la posible infracción al artículo 35, numeral 4 de la Ley 1123 del 2007 (Código Disciplinario del Abogado).

Los anteriores numerales establecen como faltas a la honradez “no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional".

Contraté un abogado para que llevara el procedimiento de divorcio y repartición de bienes pero no me gustó su forma de llevar el caso y desistí de él, ya se le había dado dinero. Ahora quiero que me regrese el dinero y no quiere, ¿qué debo hacer?

Si el abogado obró de una manera que no es idónea usted puede radicar una queja al Consejo Superior de la Judicatura, para adelantar el respectivo proceso disciplinario si hay lugar. En lo que al dinero respecta, puede interponer una demanda civil debido al incumplimiento del contrato si este no realizó ninguna actuación jurídica y se establece que no se realizó contrato alguno para la devolución del dinero.

Hablé con un abogado para que me llevara un caso familiar, me dijo que para empezar le debía dar $ 700.000, yo se los di y a los dos días mi caso se solucionó, mi familia cambió de opinión y llegamos a mutuo acuerdo. El abogado aún no tenía ni papelería ni nada del caso ahora le pido que por favor me reembolsen mi dinero, que me cobre solo su asesoría, y se niega, ¿eso es legal?

Se debe analizar lo pactado en el contrato, ya que este cobro se puede dar por la asesoría frente a los temas jurídicos, cabe resaltar que este cobro solo se podrá realizar si en el contrato está pactado que se cobrará la asesoría, o si solo se buscó al abogado para una consulta.



En caso de que esto no sea así, deberá dirigir la queja al Consejo Superior de la Judicatura para que se realice el respectivo proceso disciplinario.

En lo que al dinero respecta, el proceso que se debe adelantar es de carácter civil, ya que se está hablando de un contrato; por lo cual se debe probar que la parte contraria incumplió el contrato para que este se resuelva. Y al resolverse se entiende que nunca hubo contrato.

Contraté un abogado por $5.000.000 para un cobro jurídico y se apropió del 25% del crédito. Yo le pagué los honorarios, le he pedido que me devuelva mi dinero pero me puso una demanda por extorsión. En el Consejo Superior de la Judicatura solo dan una sanción y en la Fiscalía no progresa porque le firmé un documento mediante engaños para que se volviera "mi socio". ¿Qué debo hacer?

El Consejo Superior de la Judicatura solo está encargado de los procesos disciplinarios. Ellos no resolverán los temas penales o civiles que sucedan por las actuaciones del abogado.



El proceso penal no progresará debido a que el asunto que se está tomando por parte del abogado es el engaño y el incumplimiento del contrato, que son asuntos civiles. Por eso, lo que usted debe hacer es esperar la decisión del Consejo Superior de la Judicatura frente a la decisión disciplinaria.

Respecto al dinero, se debe adelantar un proceso civil en el cual debe probar que el abogado actuó de mala fe. Siempre y cuando en el contrato no se hable de alguna sociedad o de que abogado recibiría cierto dinero del cobro jurídico, con el contrato se puede probar que el abogado indujo a la otra parte a error.

Cité un abogado a mi taller para que nos cotizara la revisión del reglamento interno de trabajo. Le enviamos el reglamento y que nos dijera cuánto cobraba.

Al cabo de 3 semanas, nos envió una cuenta de cobro diciendo que ya había revisado el reglamento y que le debíamos $150.000, nosotros le reclamamos que por qué nos cobraba eso, nuestra inconformidad es por la actitud del señor de querer cobrar sin antes habernos advertido que eso tenía un costo. Es de anotar que no sabemos si en realidad revisó el reglamento, y si le pagáramos lo que pide, ¿qué le deberíamos exigir?

Es importante aclarar que los contratos bilaterales son aquellos en que las partes tienen obligaciones mutuas o recíprocas, un contrato obliga a dar o hacer algo y la otra parte se obliga a pagar por ello.



En el presente caso es necesario que no solo de manera verbal el abogado le diga que ya revisó dicho reglamento interno de trabajo, sino que de manera escrita exponga la conformidad con lo dicho.



Así mismo, si usted considera que existe una falta, puede acercarse al Consejo Superior de la Judicatura e interponer la respectiva queja disciplinaria por la posible falta ante los Deberes Profesionales, contemplado en el artículo 28, numeral 8 del Código Disciplinario del Abogado.