¿Qué hacen los agentes del Esmad cuando no hay protestas?

La jornada de protestas que comenzó en Colombia el pasado 28 de abril abrió nuevamente el debate sobre el uso de la fuerza por parte del Estado contra los manifestantes.



Una de las instituciones en las que se ha puesto el foco de la atención es la Policía Nacional, sobre todo por su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que existe desde 1999.

El Esmad es la dependencia del Comando de Unidades Operativas Especiales, integrada, según explica la Policía, por "personal entrenado y capacitado, encargado del control de disturbios, multitudes, bloqueos acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales, para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas".



Así las cosas, los más de 3.800 agentes con los que cuenta este escuadrón a nivel nacional deben estar prestos a apoyar las situaciones específicas que desbordan las capacidades de la Policía.



Un agente del Esmad contactado por EL TIEMPO, quien prefirió mantener su nombre en reserva, explicó que, si bien no todos los días hay protestas, este cuerpo tiene otras funciones que mantienen a sus miembros activos.

"Como no en todo el país hay Esmad, es usual que nos trasladen a diferentes puntos del territorio nacional a atender situaciones de orden público", explicó.



De acuerdo con las autoridades, hay 23 móviles de la especialidad antidisturbios en los departamentos de Policía Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Valle, Cauca, Nariño, Santander, Magdalena Medio, Córdoba, Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, Cesar, Bolívar, Guajira y en las Metropolitanas de Policía Bogotá, Cúcuta y Valle de Aburra.



De otro lado, el uniformado contó que "se hacen muchos acompañamientos a órdenes judiciales, desalojos más que todo".



Agregó que también hacen acompañamientos en estadios, y que "en algunas metropolitanas el Esmad apoya la vigilancia cuando no hay manifestaciones, no con traje antimotines sino con el típico uniforme verde de la Policía".



