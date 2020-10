En una 'papa caliente' se convirtieron los bienes entregados por paras

Nadie quiere los bienes que han entregado los paramilitares para reparar a las víctimas del conflicto.



Así se puede concluir, luego que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, reconociera que ha sido difícil "monetizarlos", porque no se les ha aplicado la extinción del dominio, o porque no se han pagado sus impuestos.

Rodríguez dijo que, de los 1624 bienes que se han recibido a través del Fondo para la Reparación - en el marco de la Ley de Justicia y Paz - el 60 por ciento son rurales y "tienen problemas de pago de impuestos, ocupantes de hecho, bienes que no están en las mejores condiciones, y con los cuales nos toca adelantar un proceso de recuperación”.



De igual forma, señaló que los 'fantasmas' o temores de los posibles compradores alrededor de los mismos hacen difícil su comercialización.



Para Rodríguez es importante poner en venta los inmuebles, pero resaltó que "no cuentan con la extinción de dominio, entonces nos toca ponerlos en un proceso de arrendamiento para que nos generen ingresos y podamos pagar las indemnizaciones a las víctimas”.

“De forma paralela vamos adelantando todo el proceso para ponerlos al día, con el fin de buscar su monetización en el menor tiempo posible", aseguró el funcionario, quien a la vez puntualizó que "estos son bienes con dificultades, pero nos han representado ingresos para poder pagar esas sentencias judiciales, porque una vez entregan los bienes los postulados, hay que pagar la indemnización judicial”.



Sobre los bienes entregados por Salvatore Mancuso, una víctima preguntó que se han hecho con ellos - a lo que el funcionario respondió que si bien este postulado entregó bienes, "cuando se hace una revisión de los bienes, estos tienen muchos problemas. Nosotros tenemos inmuebles que se han logrado legalizar y están el proceso de la monetización o hacer el remate para poderlos vender, pero por la misma naturaleza de estos bienes no es fácil hacer la monetización, una persona no está buscando comprar lo bienes de este exjefe paramilitar”, explicó.



Y explicó que “existen esos fantasmas y temores frente a los bienes, lo que también dificulta legalizarlos. Por ejemplo, la casa de Salvatore Mancuso en Córdoba, la misma Unidad tuvo que tomarla en arriendo, allí funciona la oficina de la Dirección Territorial, porque no fue fácil venderla por su historial. El dinero del arriendo va al Fondo para pagar indemnizaciones judiciales”.



Finalmente, Rodríguez, señaló que la entidad a su cargo se encuentra administrando otros inmuebles del postulado Mancuso y de otros postulados que están generando recursos, porque se encuentran arrendados y están en el proceso de monetización con CISSA, pero reiteró que dichos bienes "tienen 'fantasmas", por los "temores de que Mancuso vuelva a Colombia”.

