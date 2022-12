Para la realización de algunos trámites, cuando una persona no puede hacerlos de manera presencial, se requiere tener un documento que se llama ‘poder notarial’.



Ese documento consigna las facultades de representación de personas o de empresas y se autorizan ante un notario.



El notario garantiza la identidad de las personas que dan el poder a otra y verifican que todo se haga conforme a la ley.



Existe un poder notaria general, que sirve para numerosos actos jurídicos y no se agota, permitiendo que una persona represente a otra, hasta que ese poder sea revocado.



También hay un poder notarial especial que se elabora para un acto jurídico concreto y extingue automáticamente cuando concluye ese acto.

