Tal vez usted no tiene hijos, pero acogió como suyo a un niño. Le dio todo su apoyo moral, sentimental, le dio todo lo necesario para su desarrollo, en un escenario de respeto mutuo. Esa alianza hace que ese niño sea su hijo de crianza.



Y viceversa, así no sean sus padres biológicos, esa crianza por lo menos de cinco años constituye una alianza o una familia de crianza.



Esa familia de crianza es aquella que surge de facto, en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y respeto mutuos, consolidan núcleos familiares de hecho.



La jurisprudencia de Colombia ha reconocido estos lazos familiares y expresado que de estos se generan los mismos derechos que los hijos no biológicos como, por ejemplo, en materia de herencias.



La Corte Suprema de Justicia ha señalado, por ejemplo, que la legislación reconoce y protege a todas las familias, entre ellas a las de hecho. Además, señaló que la familia es una institución cultural, social y jurídica, no sometida irremediablemente a los “fríos y pétreos mandatos de la ciencia”.



Y ha dicho que la biología debe ser “compatibilizada con la realidad familiar y los nuevos mecanismos para su conformación, incluso con el desplazamiento de aquella, para hacer realidad la voluntad de quien asintió un vínculo de hecho, derivado de la crianza”.



