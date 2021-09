¿Qué es homicidio culposo?

El delito de homicidio culposo aparece tipificado en el Artículo 109 del código penal y establece una pena de entre 32 y 108 meses de cárcel.

Aunque en principio se puede hablar de que ese delito esta asociado a una persona que cometió el homicidio sin intención, es decir sin la voluntad de hacerlo, las cortes en sentencias han hecho otras consideraciones.

Por ejemplo han señalado que dentro del desarrollo legislativo sobre la forma de tipificar los delitos culposos, se dio un paso entre la culpa prevista en el Código Penal anterior (Decreto Ley 100 de 1980) y la contemplada en la Ley 599 de 2000.



Así en la primera la persona incurría en culpa cuando realizaba el “hecho punible por falta de previsión del resultado previsible” o cuando “habiéndolo previsto” confiaba en poder evitarlo (art. 37), mientras que en el texto que ahora rige se acogió, además de la previsibilidad que se le exige al agente, la “infracción al deber objetivo de cuidado (art. 23)".

Las cortes señalan que en esta nueva visión doctrinaria "en materia punitiva adoptada por el legislador y decantada por la jurisprudencia, se satisface con la teoría de la imputación objetiva, según la cual un hecho causado por el agente le es jurídicamente atribuible a él si con su comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acción no abarcado por el riesgo permitido y dicho peligro se realiza en el resultado concreto”.



La Fiscalía al momento de la investigación y la imputación de cargos y los jueces en los procesos que han llegado a esa etapa, deben establecer con certeza los hechos previos al homicidio para determinar si es un delito culposo o con dolo, con intención.



“Lo anterior significa que, frente a una posible conducta culposa, el juez, en primer lugar, debe valorar si la persona creó un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, es decir, teniendo que retrotraerse al momento de realización de la acción y examinando si conforme a las condiciones de un observador inteligente situado en la posición del autor, a lo que habrá de sumársele los conocimientos especiales de este último, el hecho sería o no adecuado para producir el resultado típico", ha señalado la Corte Suprema.

