El contrato de comodato es un tipo de acuerdo sobre el uso de bienes muebles o inmuebles y que en Colombia está regulado por el Código Civil.



El artículo 2.200 de dicho código señala que “el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso”.



De esto se deriva que por los contratos de comodato no se recibe un pago, por ejemplo, de un arriendo, sino que hay un compromiso de devolver el bien luego de usarlo.



En cuanto a las implicaciones de este tipo de acuerdos, el Código Civil refiere que el comodante, quien es el que presta el bien, “conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejercicio, en cuanto fuere incompatible con el uso concedido al comodatario”.



En cuanto al comodatario, quien es el que usa el bien, la norma señala que solo puede usarlo para lo convenido y está “obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa, y responde hasta de la culpa levísima”.



Así pues, es responsable “de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa; y si este deterioro es tal, que la cosa no sea ya susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su propiedad al comodatario”, dice el Código Civil.



Finalmente, la devolución del bien mueble o inmueble prestado debe hacerse en el tiempo convenido, o si no se estableció un periodo específico, debe devolverse después del uso para el que fue prestado.

