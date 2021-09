¿Qué es la inoponibilidad?

La inoponibilidad es una figura jurídica que implica un acuerdo entre las partes que lo suscriben pero no a terceros.

Según la Corte Constitucional: "La inoponibilidad comprende aquellas hipótesis en las que el acto o contrato es existente y válido entre quienes intervinieron en su celebración, pero no tiene la aptitud de producir sus efectos frente a terceros dado que, por ejemplo, no se agotaron determinados requisitos de publicidad previstos en la ley".



Igualmente señaló el tribunal que la ineficacia en sentido estricto se presenta en aquellos casos en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesario la existencia de una declaración judicial en ese sentido.

Estos conceptos aparecen en el Código Civil y el Código de Comercio.



La norma habla de la existencia de dos grandes causas que generan inoponibilidad. En primer lugar, la falta de legitimación negocial, prevista en la ley como presupuesto

de inoponibilidad. En segundo lugar, la omisión de requisitos de publicidad, posteriores a la celebración, exigidos por ley con el fin de que el negocio produzca efectos

frente a terceros.

Por lo general, la inoponibilidad no requiere de declaración judicial, ya que simplemente el negocio no produce efecto alguno frente a terceros.



La Corte ha señalado que en el derecho positivo nacional está más reglada la nulidad de los negocios jurídicos, respecto de la cual el Código Civil en particular dedica toda una estructura normativa a regularla.

