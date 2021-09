¿Qué es vandalismo en Colombia y qué pena pueden pagar quienes lo ejercen?

Las protestas que se han desatado en el país desde el año 2019 han estado opacadas, principalmente, por dos hechos: la violencia policial y el vandalismo.



Este último hace referencia a la destrucción o profanación de un bien sin permiso y, dependiendo del país, se incluyen conductas como rociar pintura a inmuebles, romper ventanas, dañar el mobiliario de lugares públicos, afectar señales de tránsito, entre otras.

En Colombia, el Código Penal tipifica el vandalismo como daño a bien ajeno, mueble o inmueble, según el artículo 265.



La norma contempla una pena entre los 16 meses (año y cuatro meses) y 90 meses de prisión (7 años y medio) y una sanción de entre entre los 6.66 y 37.5 salarios mínimos legales mensuales para quienes lo cometan.



Además, el código señala que si el daño ocasionado no supera los 10 salarios mínimos, la pena sólo podrá ser entre los 16 y 36 meses (tres años).



Y aclara: "Si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o perjudicado antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, habrá lugar al proferimiento de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento", es decir que si el daño se compensa antes de que se emita una sentencia, no habrá condena.



Así las cosas, en la actualidad las leyes colombianas no contemplan en particular el delito de vandalismo. Sin embargo, en los últimos meses han llegado propuestas al Congreso para que este se cree y para que quienes lo cometan paguen penas de prisión de entre 6 y 8 años, además de un aumento sustancial en las sanciones económicas contra los responsables.