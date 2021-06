¿Qué hacer si el padre o madre de su hijo le impide verlo?

El llamado secuestro parental es aquella conducta en la que un padre separa a su hijo del otro progenitor, ya sea de forma permanente o definitiva. En este caso el menor no puede tener contacto o ningún encuentro con su familia.



Esta modalidad es considerada un delito. En el Código Penal, específicamente en el artículo 230 A, esta tipificada como ejercicio arbitrario de la custodia y acarrea una pena de 1 a 3 años de prisión y una multa de 1 a 16 salarios mínimos mensuales vigentes.



La ley dispone lo siguiente: "El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá, por ese solo hecho, en prisión"



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia precisó que esta conducta no se tipifica como delito "cuando el padre que alega haber sido arrebatado del derecho, no tiene la custodia y cuidado personal del hijo, bien porque haya renunciado a ella en favor del otro, o no la posea en virtud de decisión administrativa o judicial".



Para denunciar al padre o madre de su hijo debe acudir ante la Fiscalía General de la Nación o al Instituto Colombiano Bienestar Familiar, ICBF, y exponer los hechos. Si tiene pruebas puede adjuntarlas.



Se recomienda el asesoramiento de un abogado. Tenga en cuenta que es preferible acordar un régimen de visitas ante una Comisaría de Familia pare evitar estas situaciones. En caso de que este acuerdo sea vulnerado por uno de los padres podrá, también, iniciar un proceso penal.



