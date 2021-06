¿Qué es el patrimonio familiar y cómo puede constituirlo?

Cuando se trata de proteger los bienes de un grupo de personas, el patrimonio familiar salta a la vista como una de las principales cartas para lograrlo.



Se trata de una figura jurídica que establece una serie de condiciones para frenar la comercialización de un inmueble y convertirlo en un bien que no puede ser embargado ni perseguido por un tercero.

Este trámite, que puede hacer en cualquier notaría, no necesita abogados, aunque sí tiene costos, según las tarifas de estas entidades.



Cabe recordar que usted puede poner a salvo el patrimonio familiar hasta los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (casas, apartamentos, lotes, fincas) de posibles hipotecas, embargos, secuestros y remates, que busquen garantizar el pago de una deuda a favor de terceros.

¿Cómo hacerlo?

De acuerdo con la herramienta estatal LegalApp, existen tres pasos claves por seguir.



1.Usted puede constituir patrimonio de familia a través de testamento o por acto entre vivos, como por ejemplo una donación, con el fin de manifestar su voluntad ya sea en vida o lo que quiere que suceda después de su fallecimiento.



2. Así mismo, de manera voluntaria, el padre, la madre, los dos de común acuerdo o un tercero podrán constituir por escritura pública patrimonio de familia inembargable ante el notario del círculo donde se encuentre ubicado el inmueble objeto de la medida, el cual, en todo caso, no debe superar los 250 s. m. m. l. v. Para ello tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:



• Que quien va a constituir el patrimonio de familia sea el legítimo y único propietario.



• Que el bien no esté gravado con censo o anticresis (contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos y de esta manera garantizar el cumplimiento de una obligación) ni con hipoteca, salvo que esta última se haya constituido para la adquisición del inmueble.



• Que se encuentre libre de embargo.

3. Esta figura debe inscribirse en la oficina de registro de instrumentos públicos, con el fin de que el inmueble no sea objeto de medidas cautelares de embargo y secuestro, tampoco podrá ser rematado para el pago de una deuda.

Para tener en cuenta...

Como indica LegalApp, el patrimonio de familia se puede constituir a favor de...



• La pareja de esposos o compañeros permanentes y sus hijos. Únicamente los esposos o compañeros permanentes, así sean del mismo sexo.



• Madres o padres cabeza de familia.



• Menores de 18 años, hasta el segundo grado de consanguinidad (hacia los hijos o nietos, entre hermanos).



• El beneficiario (s) de vivienda de interés social.



• El patrimonio de familia puede ser constituido por las parejas del mismo sexo.



• Para constituir patrimonio de familia no requiere la existencia de sociedad conyugal o patrimonial vigente.



• En caso de muerte de los padres beneficiarios del bien sujeto de patrimonio de familia, este subsiste a favor de los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad.



• Si el beneficiario de la medida es la pareja y alguno de los dos fallece, el amparo subsiste en favor del cónyuge o pareja sobreviviente.



• Hasta que no se realice la cancelación del patrimonio de familia no se puede vender el inmueble.

• El patrimonio de familia es embargable únicamente por las entidades que financien la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda.



• La ley ha creado otra figura que permite salvaguardar y proteger el inmueble destinado a la vivienda de la familia.



