¿Qué significa lucro cesante en Colombia?

En Colombia, el Código Civil define el lucro cesante como la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido una obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.



(Lea también: Delitos asociados a las obligaciones tributarias de los colombianos)



Aunque este concepto es similar al del daño emergente, el artículo 1614 del citado código define este último como el "perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento".



(Más notas: Paso a paso para consultar su situación militar y sacar la libreta)

El mismo Código Civil señala, sobre la indemnización de perjuicios por estas situaciones, que quien causa el daño debe indemnizar a la parte afectada por daños y perjuicios.



Al respecto, el artículo 1613 de la norma dice: "La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento".



(Le puede interesar: ¿Qué pasa si me acusan de un delito que no cometí?)



Para probar la existencia de un lucro cesante, el demandante debe acreditar que este se dio, demostrando que la ganancia se habría producido si no fuera por el incumplimiento, cumplimiento imperfecto o cumplimiento tardío de la obligación.



También es necesario demostrar la conexión entre el beneficio dejado de percibir y el incumplimiento o daño.