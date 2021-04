Habeas Data, el derecho a conocer, y actualizar la información

El Habeas Data es un derecho fundamental que tienen todos los colombianos a conocer, actualizar y rectificar la información personal que hayan recogido los bancos de datos, entidades públicas y privadas.

Este derecho fundamental está consignado en el artículo 15 de la Constitución Política y en la ley estatutaria 1581 de 2012. Esta garantía tiene como objetivo proteger la información de cada ciudadano, además promover el respeto a la intimidad y al buen nombre.



Todas las entidades públicas y privadas están obligadas a permitir que usted rectifique y actualice su información. También deben garantizar que sus datos estén protegidos y que no sean vendidos ilegalmente a otra compañía u organización.



La Constitución establece que los datos personales, salvo la información pública, no puede estar Internet o en medios masivos de comunicación, a menos que el titular lo haya autorizado.



Otra de las disposiciones importantes de este derecho constitucional es que la empresas u organismo públicos y privados deben informar al titular acerca del tratamiento que le darán a sus datos, para que este conozca las condiciones y decida aceptar o rechazar las disposiciones.



En caso de que alguna entidad viole su derecho a la protección de datos, usted puede interponer una tutela exigiendo una solución a lo sucedido.



