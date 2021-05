¿Quién es el encargado de investigar al fiscal general de la nación?

El fiscal general de la nación goza de un fuero especial como el de un magistrado de las altas cortes. De modo que quién se encarga de investigarlo, en primera instancia, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Esta entidad evalúa la situación y si la evidencia apunta a que el fiscal cometió una falta disciplinaria, la comisión presentará una propuesta de acusación ante la Cámara de Representantes. Si esta es aceptada, el fiscal quedará suspendido y se llevará su caso a un juicio político en el Senado.



En este juicio político los senadores juzgarán el incumplimiento de sus funciones como fiscal, si se excedió o si hay indignidad en el cargo, es decir si el servidor público no cumple con las características éticas y morales para desempeñar su trabajo.



En caso de que el fiscal haya cometido un delito, La Corte Suprema de Justicia investigará la conducta y la sancionará de acuerdo con las pruebas.



La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por votación, puede optar archivar una investigación, si las pruebas no son concluyentes.



