¿Qué dice la ley sobre extinción de dominio a vehículos por bloqueos?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la extinción de dominio a los vehículos que bloqueen corredores viales está amparada en la causal quinta del artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que dice que se pueden someter a esta medida:



"Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas"

Sin embargo, algunos juristas no están de acuerdo con lo que dispone la Fiscalía. La abogada penalista Mariana Escobar explica que "para que la extinción fuera procedente, tendría que demostrarse que los camiones han sido utilizados para cometer un delito".



Agregó que al ser utilizados "dentro de los límites del derecho constitucional a la protesta pacífica, y no se cometa un delito mediante su uso, tal circunstancia no podría configurarse".



Por otro lado, destacó que que la decisión de extinción de dominio no es unilateral, es decir no puede ser tomada solamente por la Fiscalía. "Esa decisión corresponde al juez, quien debe verificar la existencia de un fundamento serio y razonable de que existe un bien cuyo origen o destinación se enmarca en las causales previstas en la ley, conforme a los elementos presentados por dicha institución", dice Escobar.



Asimismo, lo expresó el abogado Francisco Bernate, quién dijo que "la medida era improcedente porque el bloqueo de vías no es un hecho delictivo". Además, afirmó que este tipo de medidas pueden genera que se malinterprete la protesta y se "criminalice".



