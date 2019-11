¿Qué debe hacer usted cuando es víctima de violencia intrafamiliar?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

En este Consultorio Jurídico resolveremos algunas dudas sobre cómo proceder jurídicamente si usted es víctima o conoce alguna persona que sufre violencia intrafamiliar. Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Qué debe hacer una persona que es víctima de violencia intrafamiliar?

Las acción jurídica que se puede interponer ante un posible maltrato es la denuncia penal, la cual se configura como una declaración de conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo. La persona se debe comunicar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía.



¿Cómo se presenta una denuncia?

-De manera presencial o virtual.

-Puede ser presentada por la víctima o un tercero.

-Al momento de denunciar se deben especificar tiempo, lugar y descripción de los hechos.



¿Dónde denunciar?



-Salas de Recepción de Denuncia

-Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal – GAULA (en caso de secuestro y extorsión).

-Casas de Justicia en Bogotá.

-Estaciones de la Policía Nacional: DIJIN y SIJIN

-Comisarías de Familia (en casos de violencia intrafamiliar).

-Centros de Atención Penal Integral a Víctimas CAPIV en las ciudades en donde exista este modelo de atención.

-De forma escrita en las Oficinas de Asignaciones de la Fiscalía a nivel nacional

-En el Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números 57(1) 5702000 (#7) en Bogotá, 018000919748 o línea celular 122 para el resto del país y a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional.

Estas son las respuestas a las preguntas semanales

Soy adulto mayor. Estoy siendo sometido a maltrato psicológico por parte de mi pareja, a quien le cubro todos los gastos de sostenimiento. ¿Qué normas protegen mi tranquilidad y a que institución acudo?

En estas entidades y espacios las personas mayores podrán acceder a orientación, asesoría e información sobre los diferentes tipos de violencias y según el caso que se presente.



a) En los Comandos de Atención Inmediata - CAI



b) Las Casas de Justicia, que son centros que proveen información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos. Allí podrá recibir orientación y asesoría jurídica.



c) La Defensoría del Pueblo - Regional Bogotá ubicada en la Carrera 9 No 16- 21 presta orientación y asesoramiento psicojurídico y asistencia técnico-legal, en especial, en temas relacionados con los Derechos Humanos.



d) Los Centros Locales de Atención a Víctimas - CLAV son el lugar donde la persona mayor podrá recibir orientación, atención y asesoría si es víctima del conflicto armado interno.



e) Llamando desde un celular a la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, las personas mayores pueden obtener información relevante y orientación sobre los servicios que ofrece la entidad, así como acceder a algunos de estos de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Los números de contacto son: línea gratuita nacional 018000919748 y teléfono fijo en Bogotá 5702000 – Opción 7.



En ese sentido, la Ley 1257 de 2008 establece los siguientes derechos para las personas víctimas de hechos de violencia intrafamiliar, donde se incluyen las personas mayores:



-Recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en la ley, información pertinente para la protección de sus intereses.



-Recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno.



-Ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas.



- Protección de su intimidad, garantía de su seguridad y la de sus familiares y testigos a favor.



-Si fuera necesario se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima.



-Recibir atención integral en salud por la institución de salud a la que usted se encuentre afiliado(a) o cualquier hospital cercano.



-Recibir orientación jurídica gratuita.



De esta manera, la ley establece las siguientes medidas de protección para los casos de violencia intrafamiliar -solicitadas al Comisario de Familia o a los jueces de control de garantías de la Fiscalía General de la Nación-:



-Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza.



-Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar.



-Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.



-Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo.



-Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a ésta para su reingreso al lugar de domicilio.



-Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas.



-Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que éstas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio.



-Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias.



-Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar.

-Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro.



-Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima.

Estoy casada por lo civil y a lo largo de los años ha habido maltrato psicológico y verbal. Existe una demanda en comisaría de familia y una medida de protección a mi favor. ¿Cómo debo proceder para el divorcio?

Paso a paso: Caso de Violencia Intrafamiliar en Comisaría de Familia

1. Dirigirse a la Comisaría de familia de la localidad.

2. Entrevista para recibir orientación

3. Medidas de protección: la puede solicitar al víctima o la persona que represente legalmente los intereses de la víctima.

4. Asistir a la audiencia: La audiencia es una sola; sin embargo, puede suspenderse en más de una ocasión durante los 10 días hábiles para proferir la medida de protección definitiva.

5. Seguimiento de las medidas de protección: los Comisarios de Familia deben contar con un mecanismo o herramienta que les permita establecer si se han cumplido y han sido efectivas las medidas de protección, si cesaron las violencias de género en el marco de la violencia intrafamiliar o si se restablecieron los derechos de las víctimas.



Ahora bien, respecto del divorcio, es procedente toda vez que en el marco del Código Civil concorde al artículo 154 en su numeral 3 establece lo siguiente: “ARTICULO 154. . Son causales de divorcio: 3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.”



Teniendo en cuenta lo anterior, el simple hecho de maltratar verbal y psicológicamente se da lugar a poder invocar dicha causal. Para realizar el divorcio sin mutuo acuerdo, quiere decir por demanda ante el juez de familia, se requiere:



-Registro civil de Nacimiento de los cónyuges (copia auténtica).

-Registro civil de nacimiento de los menores hijos, (copia auténtica).

-Registro civil de matrimonio, (copia auténtica).

-Copias simples de las cédulas o documento de identificación (pasaporte, cédula de extranjería).

-Petición de divorcio, que la elabora el abogado.

-Acuerdo de divorcio, que lo elabora el abogado.

-Poder otorgado al abogado.

El padre de mi nieta no volvió a consignar la mesada correspondiente a dos meses. Mi hija se encuentra laborando y desea aprovechar esta situación y adelantar el proceso de la patria potestad, él exige que se le debe entregar a la menor. También hay antecedentes legales de maltrato, con reporte de medicina legal. ¿Es posible que le den la patria potestad?

La patria potestad sobre un menor de edad podrá ser suspendida y terminada cuando cualquiera de los padres incurre en alguna de las causales que ha erigido el legislador como motivos para su procedencia. el juzgador puede dejar su ejercicio en el padre que no ha dado lugar a los hechos, o designar un guardador al niño, niña o adolescente cuando ambos progenitores han incurrido en las conductas que ameriten la suspensión o privación de los mencionados derechos, y sus efectos jurídicos se proyectan concretamente sobre las facultades de representación legal, administración y usufructo.



En efecto, el artículo 315 del Código Civil, norma que se aplica por remisión expresa del artículo 310 ibídem, se ocupa de consagrar las causales que dan lugar a la terminación de la patria potestad.



ARTÍCULO 310. “La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo.



Cuando la patria potestad se suspenda respecto de ambos cónyuges, mientras dure la suspensión se dará guardador al hijo no habilitado de edad.”

La suspensión o privación de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes de tales para con sus hijos.



ARTÍCULO 315. La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:



1ª) Por maltrato del hijo,



2ª) Por haber abandonado al hijo.



3ª) Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad.



4ª) Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año.



En los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aun de oficio.



Los efectos de la terminación tienen carácter definitivo, siendo imposible su recuperación, puesto que su consecuencia es la emancipación del hijo. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Civil, en armonía con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 1098 de 2006, les corresponde a los jueces de familia conocer de los procesos sobre pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad. En cualquier caso, la suspensión o terminación de la patria potestad no libera ni exonera a los padres de los deberes que tienen para con los hijos, manteniéndose vigente la obligación de proveer alimentos en favor de ellos, al igual que los deberes de crianza, cuidado personal y educación.



Una vez decretada la suspensión o privación de la patria potestad esta deberá estar inscrita en el Registro Civil de Nacimiento, del niño, niña o adolescente.



En este orden de ideas se puede concluir que el fenómeno jurídico de la privación de la patria potestad se encuentra regulado en la ley, sus causales de terminación son taxativas y sus efectos jurídicos se refieren a las facultades de representación legal, administración y usufructo de bienes de los niños, niñas y adolescentes.

¿Cuál es el procedimiento cuando interpongo una denuncia por violencia intrafamiliar?

Hay que tener claro que la denuncia inicia la acción penal. Esto implica la necesidad de verificar la existencia de los hechos y los responsables del mismo.

Si la denuncia se realizó de manera virtual, y lo relatado por el ciudadano reviste las características de un delito, al correo electrónico registrado en ¡ADenunciar! llegará un correo de la Fiscalía General de la Nación con el Número de Noticia Criminal, la información básica de la denuncia en el cuerpo del correo y un link con los derechos de las víctimas.



Una vez el denunciante o víctima pone en conocimiento un hecho delictivo, este pasa a un filtro donde se determina si los hechos expuestos están enmarcados dentro de un tipo penal o no. Si los hechos si son considerados como tipo penal, son enviados a un fiscal radicado para que inicie la acción penal de la denuncia interpuesta.

