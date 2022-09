Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, hablamos sobre el incumplimiento de las promesas de compraventa, con la ayuda de un abogado experto de la Universidad Libre, consecuencias legales lleva incumplir una promesa de compraventa, quien incumple la promesa de compraventa debe indemnizar a la otra persona, en qué casos la promesa de compraventa es nula y mucho más...



¿Cómo se lleva a cabo una promesa de compraventa?¿En qué casos está herramienta es útil?

Se trata de un acuerdo de voluntades entre un vendedor y un comprador, se trata de concertar unas cláusulas de común acuerdo.



Al momento de querer realizar una compraventa de un bien, específicamente de los bienes inmuebles.

¿Qué debe hacer una persona si no puede cumplir con lo dicho en la promesa? ¿Cómo demostrar que una parte incumple la promesa de compraventa?

Lo más aconsejable es que se ponga de acuerdo con la otra parte.



Dejando constancia de la inasistencia a firmar la escritura pública por una de las partes, expedida por la respectiva Notaría. Demostrando el incumplimiento en el pago. Cuando el vendedor no transfiere el dominio del bien



¿Qué consecuencias legales conlleva el incumplir una promesa de compraventa?

Las consecuencias serían lo correspondiente a arras o lo pactado en la cláusula penal, que se pueden exigir en un proceso de resolución ante un juez civil

¿Quién incumple la promesa de compraventa debe indemnizar a la otra parte? ¿Cuánto es la multa? ¿Se le debe dar el doble de lo pactado?

Si, tocaría establecerlo a través de lo acordado.

¿En qué casos el incumplimiento es injustificado?

Cuando la parte no puede probar que efectivamente dio cumplimiento a lo acordado.



¿Es posible demandar para exigir el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa? ¿Es posible contrademandar?

Si, ya dijimos, a través de un proceso de resolución, técnicamente no se puede contrademandar; lo que si puede hacer es probar, o que no incumplió, o que la otra parte también incumplió.

¿En qué casos la promesa de compraventa es nula? ¿Cómo pedir la anulación del contrato de promesa de compraventa?

Una promesa de compraventa es nula cuando carece de valor jurídico o cuando una de las partes ha decidido hacer un proceso de resolución.



Se pide la anulación por:



i) Acuerdo de voluntades.



ii) carecer de validez.



Por no constar por escrito, porque las partes no son capaces; carecer de objeto, no establecer el plazo/fecha y la forma de pago



¿Qué son las arras en un contrato de promesa de compraventa y cómo se llevan a cabo las arras confirmatorias y las arras de retracto? ¿Cómo llevar a cabo la cláusula de retracto?

Es una garantía y que son las cosas con que se respalda la celebración de un contrato. Tres clases de arras:



I.- Arras de retracto, penitenciales o de desistimiento: permiten el desistimiento del contrato. No hay lugar a exigir Cláusula Penal, ni al cumplimiento del contrato. Si no se dice nada; se presuman las arras de retracto.



II.- Arras confirmatorias: la otra parte nos puede exigir el cumplimiento del contrato, se imputan al precio final. Se tienen que pactar expresamente.



III.- Arras penales o confirmatorias penales: se dan para confirmar la celebración o la ejecución del contrato; la Corte Suprema las asimila a la cláusula penal, pues incluye el reconocimiento de perjuicios.



¿Qué consecuencias legales y jurídicas conlleva la resolución de un contrato de promesa de compraventa?

Hay que establecer si se acordaron arras y de qué tipo; además establecer lo concerniente a la cláusula penal. De lo anterior se establece si hay lugar a cobrar perjuicios y su monto.

