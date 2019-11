¿Qué debo hacer si la constructora no entrega mi vivienda a tiempo?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

En este Consultorio Jurídico resolveremos algunas dudas sobre los contratos de compraventa y las promesas de compraventa.



Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Que debo hacer en caso de que una constructora no entregue mi vivienda en el tiempo pactado?

Cuando una constructora no entrega la vivienda en el plazo acordado es responsable de incumplimiento contractual y por consecuencia tiene unas obligaciones por las que debe responder en el corto plazo.

Lo primero que recomienda la Subdirección de Control de Vivienda de la Secretaria de Hábitat de Bogotá, es entablar la queja en la Alcaldía del municipio donde haya firmado la promesa de compraventa.



La ley ha determinado que los alcaldes son los responsables de vigilar y hacer cumplir los proyectos de vivienda de carácter público y privado. Si usted enfrenta algunos inconvenientes con la constructora, el primer paso es poner la queja en la oficina que la administración local haya dispuesto para tal fin.



Dependiendo de la efectividad del proceso y de encontrarse responsable a la constructora, ésta deberá pagar una multa e incluso podrá ser intervenida administrativamente.



Si no encuentra respuesta a su queja en la Alcaldía, el siguiente paso es interponer una demanda civil con la cual puede reclamar a la constructora el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Esta es una cláusula que debe estar consignada desde el principio en la promesa de compraventa.



Esta posibilidad, aunque es demorada, permite recuperar el dinero invertido en otros gastos por culpa del incumplimiento. Por ejemplo, el pago del arriendo por los meses que dure la entrega de la nueva vivienda.

Estas son las respuestas a las preguntas semanales

¿Qué garantías se deben exigir en los contratos de compraventa?

El artículo 7º de la Ley 1480 de 2011, define la garantía legal como aquella obligación, en los términos de la ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos.



La garantía suplementaria va encaminada a mejorar y ampliar la garantía legal, configurándose como un respaldo adicional a elección del consumidor, el cual puede ser gratuito u oneroso.

Otros temas legales de su interés

Compré un apartamento usado, tengo promesa de compraventa habiendo abonada el 85%, el edificio donde está ubicado el apartamento ha sufrido graves daños por hundimiento con inclinación asimétrica y agrietamientos generalizados, ¿qué debo hacer? ¿puedo alegar esta condición para no firmar la escritura?

Tiene la posibilidad de solicitar que reparen el bien (si es posible repararlo) (la prestación de servicios no tiene reparación), o en su defecto la devolución del dinero alegando los daños que presenta el inmueble.

Tengo una promesa de compraventa de un bien inmueble que no pude cumplir porque no pudimos sacar al arrendatario, la cláusula es muy onerosa. ¿Cómo debo pagarla y en qué tiempo pues no quedó establecido en este contrato las fechas a pagar y devolver el dinero de las arras?

La parte que cumple puede exigir a la incumplida una de dos cosas: que se resuelva el contrato o que se ordene el cumplimiento del contrato.



Si el negocio es de gran interés para la parte que ha sufrido el incumplimiento, perfectamente puede solicitar al juez que ordene a la contraparte que suscriba el contrato que se pretendía en la promesa de compraventa, aunque en la práctica no siempre es el camino adecuado porque puede ser que el incumplimiento se deba a la imposibilidad de pagar el precio u otra condición que haga imposible ejecutar el contrato, de manera que por lo general las partes no persiguen más que el pago de la cláusula penal o de incumplimiento.



Las arras de retracto facultan a las partes para que se retracten del negocio; se entiende que cuando se pactan las arras de retracto, se está de acuerdo en que cualquiera de las partes puede retractarse del negocio pagando el valor acordado.



Las arras de retracto llevan a la terminación del contrato, y esa terminación no requiere la aceptación de la otra parte por la sencilla razón que al acordar las arras de retracto se aceptó anticipadamente su terminación, y todo lo que hace falta para materializar la terminación del contrato es el pago de las arras.

Como el contrato termina por previo consenso mediante las arras de retracto no procede la cláusula penal, ni se puede exigir el cumplimiento del contrato, pues este se torna inexistente por cuenta precisamente de las arras de retracto.

Hace un año mi esposo vendió el carro; a la persona a la que se le vendió debía realizar el pago por cuotas, estas quedaron pactadas en el documento de compra venta del vehículo, después de un tiempo el señor no cumplió con lo pactado y desapareció. Este vehículo aún cuenta con deuda en banco, pero mi esposo paga este, lo último se supimos es que el señor no ha pagado impuesto y tiene varios partes. ¿Qué debemos hacer en este caso?

Según lo mencionado en la consulta, el vehículo fue vendido estando pignorado por el banco al que le adeudan las cuotas, lo que quiere decir que el traspaso del mismo ante la autoridad de transito no se ha realizado, toda vez que este debe ser autorizado por el acreedor prendario o se levante la prenda. Es decir que el responsable de pagar las cuotas del crédito y además del pago de los impuestos del vehículo es su esposo.



Puede denunciar a la persona con quien hizo el negocio, ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa y así lograr que el vehículo regrese a su poder.