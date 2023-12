Esto es lo que debe tener un contrato de arrendamiento para que sea válido en Colombia

Uno de los medios más utilizados por los colombianos para tomar una vivienda en el territorio nacional es el arriendo. Para llevarlo a cabo se debe firmar un contrato de arrendamiento que contiene las cláusulas, el tiempo de duración, entre otras especificaciones.



Además, también debe tener otros datos importantes para que el documento sea válido al momento de residir en una vivienda que no es de su propiedad. Le contamos cuáles son.



(Le podría interesar: ¿Cansado del inquilino? Recomendaciones si va a finalizar un contrato de arrendamiento).

¿Qué es un contrato de arrendamiento?

De acuerdo con el portal de Finca Raíz, se le denomina contrato de arrendamiento al documento que le permite al arrendador (dueño del inmueble) ceder una propiedad al arrendatario (inquilino), a cambio de un pago mensual durante el tiempo que dure el acuerdo.



Por lo tanto, en el oficio también se debe especificar los derechos y obligaciones de ambas partes. Esto lo vuelve un contrato de tipo oneroso (ambas partes tienen deberes y beneficios).



(Puede leer: Ventajas y desventajas de arrendar un inmueble por medio de una inmobiliaria).



Otras de las características que tiene un contrato de arrendamiento son: en caso de llegar a la fecha de término, puede ser renovado; la renta podrá aumentar, según el artículo 20 de la Ley 820 de 2003; y se puede anular, teniendo en cuenta diferentes factores contemplados en la ley anteriormente nombrada.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

Lo que debe tener un contrato de arrendamiento

La Ley 820 de 2003 tiene como propósito fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, teniendo en cuenta los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social.



De conformidad con el artículo 3 de la ley -que especifica la forma del contrato- las partes deben ponerse de acuerdo, al menos, con los siguientes puntos para que sea válido el documento:



- Nombre completo e identificación de los contratantes.

- Identificación del inmueble (dirección, barrio, localidad y ciudad).

- Identificación de la parte del inmueble que será arrendada (sobre todo cuando se trata de un local o apartamento).

- Valor que se pagará de manera mensual.



(Siga leyendo: Si vive en arriendo en Colombia, estas obligaciones tiene el dueño con usted: tome nota).



- Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales.

- Duración del contrato de arrendamiento.

- Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los servicios públicos del inmueble objeto del contrato.



También debe llevar las causales de terminación del contrato, obligaciones del arrendador e inquilino, las cláusulas que se consideren necesarias para el correcto uso del inmueble y goce de la propiedad, las firmas del arrendador y arrendatario, entre otras disposiciones que las partes consideren necesarias, de conformidad con Finca Raíz.

Facebook Twitter Linkedin

Los artículos 8 y 9 de la Ley 820 de 2003 estipulan las obligaciones del arrendatario y arrendador. Foto: iStock

La importancia de autenticar el contrato de arrendamiento

Aunque la ley colombiana no exija que el contrato de arrendamiento deba ser autenticado en notaría, es un procedimiento que le puede dar confianza en caso de problemas legales con el propietario o inquilino de la vivienda.



Según el portal especializado Gerencie, "no es necesario ni requisito que el contrato de arrendamiento esté autenticado para que preste mérito ejecutivo, pero al no estarlo, no hay certeza de que la obligación reclamada provenga del deudor, ya que este puede negar su firma, lo que puede complicar un proceso ejecutivo".



Para autenticarlo, las partes interesadas deberán presentarse en una de las notarías disponibles en el territorio nacional con su documento de identidad, dando fe de la validez del acta con la firma y huella de cada uno.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO