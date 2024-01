¿Tiene vecinos con animales 'ruidosos' que alteran la convivencia? Esto debe hacer

Actualmente, algunos hogares colombianos han tomado la decisión de adoptar o comprar una mascota, con el fin de poder disfrutar de su compañía.



De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que el 67 por ciento de las familias tienen mínimo una mascota. Es decir, hay más de 4.4 millones hogares que cuenta con un animal no humano.

Un amigo de cuatro patas que alivia los males. Foto: iStock

De esta forma, los perros predominan con un 60 por ciento, a diferencia de los gatos, los cuales ocupan un 22,3 por ciento en las casas de los colombianos, según el medio RTVC.



Asimismo, el que las familias tengan un acompañante de cuatro patas en su hogar hace que a veces sea molesto para sus vecinos, a causa de los ruidos que pueden llegar a hacer. Por esta razón hay quienes se preguntan ¿qué deben hacer ante esta situación?



Actualmente, la Ley 675 de 2001 "regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad".



Por lo tanto, lo ideal es que establezca una conversación pacifica con el dueño de la mascota, con el objetivo de llegar a un acuerdo ante la situación, dado que, según la Corte Constitucional, los ladridos o animales ruidosos no son motivos de sanción.



Por ejemplo, hace algunos meses se conoció el caso de un hombre que había tenido que adecuar el lugar en donde permanecían sus perros en su finca, ubicada en el municipio de Tabio, Cundinamarca, a causa de la incomodidad que le generaba a sus vecinos.



A pesar de que el hombre cumplió con los requerimientos, sus vecinos le exigieron sacarlos de su propiedad; sin embargo, se le reconoció que, por naturaleza, no se podía modular los ladridos de un perro, ni su intensidad, según afirmó la Corte en la acción de tutela impuesta.



Finalmente, cabe aclarar que, si el animal no humano genera ruido a causa del maltrato animal, podrá denunciar el caso ante las autoridades para que la persona reciba una sanción de hasta cinco Salarios Mínimos Legal Vigente.

