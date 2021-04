¿Le pueden embargar el dinero de todas sus cuentas bancarias?

Todas las cuentas bancarias son embargables, incluidos los CDT y las de Ahorro para el fomento a la construcción, conocidas como AFC.



Las únicas que están exentas son aquellas que están a nombre de menores de edad. Sin embargo, la Superintendencia Financiera establece cada año un monto mínimo inembargable para cuentas de ahorro.

De acuerdo con los numerales 1 y 14 de los artículos 126 y 1277 respectivamente, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, existe una suma de dinero inembargable que cobija solamente a las cuentas de ahorro. Este año la entidad estableció que el monto mínimo corresponde a 38.193.922 de pesos. Es decir, los saldos en las cuentas de ahorro que sean inferiores a esos montos son inembargables.



Cabe resaltar que si la cuenta está a nombre de una persona jurídica no existe este monto, lo que quiere decir que todo el dinero puede ser embargado.



Si se tiene más de una cuenta de ahorros se suman sus saldos establecer la suma de dinero mínima exenta a embargos. Respecto a la cuenta de nómina, el deudor debe justificar que en ella solo se deposita su sueldo. Una vez aclarada esta situación, el dinero estará sujeto a las disposiciones legales de los embargos salariales.



En caso de que sea una obligación por alimentos, el beneficio del monto inembargable no aplicará para su cuenta de ahorros.



