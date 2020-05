EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

A raíz de la crisis sanitaria y económica que se vive actualmente en el país y en el mundo, en esta entrega de Consultorio Jurídico le contamos si es posible retractarse de la compra de vivienda si antes de la pandemia firmó una promesa de compraventa.

Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Puedo retractarme de compra de vivienda por la crisis actual?

No, no se puede retractar ninguno de los contratantes por cuánto para poderlo hacer, es necesario que lo hayan pactado previamente, es decir, que antes de firmar el contrato pactaran los términos en los que alguna de las partes desistiese del mismo.



Así las cosas, si alguna de las partes se llegase a retractar, hay incumplimiento del contrato y tendría a que pagar daños y perjuicios, si los hubiere.



Existe una tercera alternativa y es que las dos partes desistan de llevar a cabo el negocio.

Se podrían retractar los dos extremos del vínculo de común acuerdo y en esa forma destruirían la relación contractual sin sanciones para alguna de las partes.



Además, si se trata de un contrato de promesa , la obligación es la de celebrar el contrato de compraventa. Si por razón de la medida sanitaria en Colombia la notaría donde se iba a otorgar la escritura estaba cerrada, no hay responsabilidad, esto por fuerza mayor. Sin embargo, obliga a que las dos partes acudan a la notaría para que el notario les certifique esa circunstancia, de lo contrario se podría tomar como incumplimiento y se aplicarían las sanciones respectivas.

Otros temas de su interés