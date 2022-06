Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, tratamos el tema del maltrato animal y como denunciarlo, con la ayuda de abogado experta de la Universidad Libre, como denunciar a una persona que maltrata un animal, como denunciar abandono, maltrato y negligencia a un animal, como comprobar envenenamiento hacia una mascota y mucho más...



¿Qué leyes protegen a los animales?

• La Ley 84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia, estableció una fuerte protección a favor del medio ambiente y de la fauna, señalando que, en todo el territorio nacional, los animales no humanos tendrán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por los seres humanos.



• Ley 1638 de 2013 Prohíbe el uso de animales silvestres ya sean nativos o exóticos de cualquier especie en espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin importar su denominación, en todo el territorio nacional. Las autoridades nacionales y locales no podrán emitir ninguna licencia dos años después de la publicación de la presente ley a dichos espectáculos.



• Ley 1753 de 2015 Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". El Gobierno Nacional promoverá políticas públicas y acciones gubernamentales en las cuales se fomenten, promulguen y difundan los derechos de los animales y/o la protección animal. Para tal efecto, en coordinación con las organizaciones sociales de defensa de los animales, diseñará una política en la cual se establecerán los conceptos, competencias institucionales, condiciones, aspectos, limitaciones y especificaciones sobre el cuidado animal en cuanto a la reproducción, tenencia, adopción, producción, distribución y comercialización de animales domésticos no aptos para reproducirse. (Artículo 248)



• Ley 1774 de 2016 Modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.

¿De qué forma es posible denunciar a una persona que maltrata una mascota?

La ruta más directa es llamar a la Línea de emergencias 123 o contactar al policía más cercano para que intervenga en la situación y active al Escuadrón Anticrueldad, así el animal recibirá la ayuda necesaria. Se puede hacer también la denuncia en inspecciones de policía o Fiscalía – URI.



¿Cómo se puede denunciar abandono, mal cuidado, o negligencia hacia un animal?

Como se respondió en la pregunta anterior, la ruta más directa es la línea de emergencias 123 o directamente ante las entidades encargadas que son la Policía o Fiscalía. No obstante, por medio de la digitalización actual se hace efectivo que por medio de pruebas filmográficas las cuales los usuarios suben a sus redes sociales y son las entidades, como el Instituto Distrital de Protección Animal los que atienden directamente el caso.

¿Qué sanciones existen para la entidad o la persona que maltrate a un animal?

La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



En caso de que se cometan delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales, sean de compañía, silvestres, vertebrados o exóticos, entre otros, y que se les cause la muerte o lesiones de salud graves, la pena será de prisión entre 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multas de 5 a 60 SMMLV.



Las penas de prisión aumentarían a la mitad a tres cuartas partes si se cometen conductas:



• Con sevicia.



• Cuando una o varias de las conductas de maltrato se lleven a cabo en la vía o en sitios públicos.



• Si para maltratar se valen de menores de edad o si el hecho se realiza en presencia de ellos.



• Cuando se cometan actos sexuales con los animales.



• Cuando el delito de maltrato animal lo cometiera un servidor público o quien ejerza funciones públicas.



• Eventualmente se puede incluir el decomiso del animal y los gastos que estos generen con el fin de garantizar su protección.

¿Qué ente regula la comercialización de animales domésticos? ¿Cómo denunciar un criadero que no esté avalado, no cumpla con las reglas de salubridad y de control?

Con la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley 315/20 en plenaria de Cámara de Representantes se logra, entre otras cosas:



1. Se regulan las actividades relacionadas con la cría y comercialización de animales domésticos de compañía.



2. Los criaderos deben estar registrados ante las autoridades territoriales para poder ejercer su actividad, facilitando el control y seguimiento por parte de autoridades competentes.



3. Se prohíben las cirugías estéticas, por ejemplo el corte de orejas, cuerdas vocales, cola, entre otras.



4. Se generará estándares altos de bienestar animal para la cría de estos animales



5. Todos los animales deben entregarse identificados.



6. Se prohíbe la utilización de animales en concursos de TV, como premios en eventos, sorteos y demás actividades de recreación.



Ahora bien, sobre la denuncia, esta se puede hacer ante el Escuadrón Anticrueldad.

Para denunciar casos de maltrato animal es importante los siguientes datos:



• Dirección exacta de los hechos, barrio y localidad.



• Descripción del caso a denunciar.



• Registro fotográfico y/o vídeo corto (si es posible).





A través de los siguientes canales de atención podrá realizar la denuncia:



• Correo electrónico institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co



• De manera presencial en el punto de atención relacionado a continuación.



• A través de la línea 018000115161 cualquier ciudadano podrá comunicarse con un operador para reportar una situación de maltrato y otorgar la información de la que disponga, junto con sus datos personales de contacto, los cuales serán tratados bajo las políticas de confidencialidad existente.

¿De qué forma se puede denunciar la sobreexplotación de un criadero o persona particular?

Como esta situación presupone un maltrato animal, también se denuncia ante el Escuadrón Anticrueldad de la forma anteriormente descrita.



¿Cómo denunciar la venta de animales silvestres? ¿Se puede denunciar a una persona que tenga animales silvestres como mascotas?

La Secretaría de Ambiente habilitó las líneas de atención 3174276828, 3183651787 o 3182154047 junto al correo fauna@ambientebogota.gov.co para denunciar cualquier caso de comercialización, tenencia o emergencia que involucren la fauna silvestre. Esto responde la otra parte de la pregunta, pues por medio de esos contactos también se denuncia a las personas que tengan animales silvestres como mascotas.



Ahora bien, en promedio, todos los días la Fiscalía recibe 3,7 denuncias por este tipo de delitos, que son investigadas como parte del trabajo por garantizar la vida, integridad física y emocional de los animales de toda especie. De hecho, el Gelma acompaña también acciones contra el tráfico de vida silvestre en todo el país.



La Fiscalía también ha judicializado casos en los que acciones humanas causaron daños a animales silvestres. Así, por ejemplo, se imputó el delito de maltrato animal a la exsecretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Túquerres (Nariño), Rosa Aydé Arroyo Pantoja, y al contratista Franklin Chalacán Chalacán, por haber podado unos árboles causando la muerte masiva de garzas.

¿Cuál es el proceso a seguir en los casos de aberraciones y abuso sexual animal?

Estas son agravaciones punitivas al delito de maltrato animal. Por ello, una vez efectuada la denuncia ante el Escuadrón Anticrueldad, se podrá iniciar la denuncia penal junto a dicho agravante.

