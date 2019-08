En esta ocasión los expertos resolvieron las dudas sobre ​​agencias de viaje y regulación de plataformas como Airbnb.

¿Puedo demandar a una agencia de viajes que incumplió con lo pactado?

Sí es posible demandar a una agencia de viajes que haya incumplido con el servicio. El consumidor tiene derecho a recibir un servicio de calidad , así como información y no ser objeto de publicidad engañosa. Si existen acciones de protección al consumidor frente al caso particular.



En este orden de ideas, el consumidor está legitimado para tomar las acciones legales necesarias frente al incumplimiento del servicio de turismo.

¿Se debe pagar IVA sobre los alquileres de Airbnb?

Actualmente la legislación colombiana no ha reglamentado la utilización de plataformas como Airbnb para el alquiler de viviendas o habitaciones destinadas para el alojamiento turístico. Por lo tanto, deberá estar atento a los pronunciamientos del Ministerio de Industria y Comercio sobre el tema particular.

¿Qué debo hacer para que una agencia de viajes me desembolse mi dinero?

Si la solicitud de devolución del dinero se efectuó porque la empresa prestadora de los servicios turísticos:

1. Incumplió con los servicios ofrecidos o pactados.

2. El usuario cancelo el servicio con anterioridad de la prestación de este.

3. Cuando iniciado el viaje deba interrumpirse por razones de fuerza mayor o caso fortuito, la devolución deberá efectuarse a más tardar en los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se efectuó la reclamación ante la agencia.



En caso de que en el término señalado anteriormente la agencia de viajes no haya realizado el respectivo reembolso, podrá interponer la queja ante el Ministerio de Industria y Comercio para que realice el seguimiento respectivo.

Trabajo en una empresa que no me ha pagado parafiscales desde hace un año y me deben el sueldo del mes de abril y no tengo dinero para seguir yendo a trabajar, ¿qué puedo hacer?

Deberá identificarse el tipo de contrato que tiene para de esta forma determinar si tiene derecho o no al pago de prestaciones sociales por parte de su empleador.



En caso de tener derecho, podrá interponer un derecho de petición ante el empleador o ante la división de recursos humanos de la empresa donde tiene un vínculo laboral vigente para solicitar se informe a que se debe el retraso del pago de las prestaciones, y solicitar se pongan al día con el pago de las mismas; dicha solicitud deberá ser resulta en un término legal de quince (15) días hábiles.



También podrá acudir al Ministerio de Trabajo con un Inspector de Trabajo para interponer una queja en contra de la empresa donde labora. De esta forma dicha entidad realizará el respectivo seguimiento a la empresa o iniciar demanda laboral.

La novia de mi ex novio estuvo amenazándome en varias ocasiones por llamadas y mensajes pero sólo pude guardar un mensaje; así como él también me acosaba por teléfono, llamadas que tengo grabadas. Esto fue alrededor de febrero. ¿Puedo aún hacer algo? ¿Puedo denunciar o poner una orden de caución así no tenga los datos como cédula o lugar de residencia de ellos?

Para salvaguardar su integridad personal, podrá interponer una caución que es una figura creada por la legislación colombiana para evitar una posible o futura agresión hacia una persona que ha sido víctima de un abuso, maltrato o amenaza que ponga en riesgo la vida o integridad personal.



Para instaurar una caución penal deberá realizarlo directamente en la fiscalía con el nombre del presunto agresor, es importante que la caución sea debidamente justificada a través de las pruebas que sean aportadas por la víctima; una vez puesta la caución, deberá presentarla en alguna estación de Policía o CAI, para que en el momento en que la víctima se llegue a comunicar sea atendida con prelación.

