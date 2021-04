Conozca cómo funciona una orden de captura en Colombia

Para capturar a una persona, el fiscal encargado del caso debe solicitar ante un juez una orden escrita en la que se debe indicar los delitos por los que el ciudadano es investigado, así como los hechos, las circunstancias y material probatorio.



Frente a esto nace una pregunta, ¿el implicado en qué momento conoce de la orden de captura?

Según el abogado penalista Mauricio Martínez, el indiciado en muchas ocasiones no sabe que hay una orden de captura en su contra, sino que se entera en retenes realizados por autoridades o cuando la Policía Nacional decide pedir documentos y revisar antecedentes o procesos penales.



De acuerdo con el Artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, "el juez determinará si la orden podrá ser difundida por las autoridades de policía en los medios de comunicación, durante su vigencia". Al respecto, Martínez argumenta que esto se hace con el fin de no alertar a la persona solicitada por la justicia y que esta se "esconda para evadir la ley".



Las órdenes de captura también tienen una fecha de caducidad que puede prorrogarse. Según la Ley 906 de 2014, su vigencia es de máximo un año, sin embargo, el fiscal puede pedir más meses según sus disposiciones.



En el momento en que se detiene a una persona se le debe informar sobre sus derechos y los motivos de la aprehensión. Además debe ser llevado en un término no superior a 36 horas ante un juez de control de garantías.



Ante este togado se debe realizar una audiencia de legalización de captura, así como una de imputación de cargos y, si la Fiscalía lo considera necesario, una más para pedir la medida de aseguramiento.



Las únicas capturas para las que no se necesita una autorización de un juez son las de personas que son sorprendidas en flagrancia cometiendo los delitos, o cuando existe un inminente riesgo de fuga del procesado.



