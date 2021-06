¿Puedo cobrar una deuda si no tengo cómo comprobarla?

Si prestó dinero sin firmar recibos o letras de cambio, lo primero que debe hacer es llegar a un acuerdo con el deudor ante un centro de conciliación para convenir el reconocimiento de la deuda y el pago de esta.



Para este trámite debe presentar una solicitud de conciliación exponiendo la situación, describiendo los hechos y las condiciones del crédito como: el monto de la deuda, la fecha en que prestó el dinero, la fecha de pago, los datos del deudor, su nombre completo, identificación, dirección y correo electrónico. También debe anexar una fotocopia de su cédula y de la del deudor.



Si no llega a una conciliación deberá presentar una demanda de proceso monitorio, mecanismo que permite obtener el pago de una deuda sin comprobantes, ante un juez civil de su municipio.



Tenga en cuenta que la deuda no puede superar los 40 salarios mínimos, es decir no puede ser mayor a 36.341.040 de pesos.



En caso de que no conozca el paradero del deudor no podrá presentar este tipo de demanda, porque se requiere de una notificación personal del demandado.



Finalmente, De acuerdo con Legal App, herramienta del Ministerio de Justicia, si la demanda cumple con los requisitos, el juez citará al deudor para que este exponga sus razones por las que niega el pago.



Si la persona no se pronuncia, el togado ordenará que se pague la deuda con los intereses debidos.



