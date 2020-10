EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la Facultad de Derecho.

En esta entrega de Consultorio Jurídico le contamos lo que debe saber sobre los pagarè, una recurso que se usa generalmente en los contratos de arrendamiento o al adquirir una tarjeta de crédito.

¿Es posible renegociar las condiciones de un pagaré?

El pagaré es un titulo valor que se encarga de documentar una declaración de carácter unilateral, volitivo y vinculante, contiene una promesa incondicional, encaminada a producir efectos jurídicos, consistente en pagar una suma determinada de dinero en un tiempo futuro determinado incondicional, existe dos sujetos el otorgante o girador y el tomador o beneficiario.



Una de sus características es que la promesa que en él se incorpora es de carácter abstracto, puesto que no es necesario expresar el origen de la obligación o el negocio subyacente. Esta se hará exigible a su vencimiento, es decir, el día que se hubiese señalado para el cumplimiento de la obligación. (Lea también: ¿Cómo saber si es bueno hipotecar mi casa?)



De conformidad con el concepto y una de sus características, sí es posible renegociar las condiciones de este, para lo cual tanto otorgante como beneficiario deberán expresar su voluntad sobre el cambio de esas obligaciones, el titulo como tal no se vera afectado, ya que atendiendo su condición abstracta su origen o negocio no necesariamente debe ir plasmado en el pagaré. (También puede consultar: ¿Me pueden embargar el sueldo por no pagar una deuda?)

¿Tiene el pagaré una fecha de vencimiento? ¿prescribe?

Cuando el legítimo tenedor no ejerce su derecho por un término a tres años, contados a partir de la fecha de vencimiento, para exigir el pago al suscriptor, la acción cambiaria prescribe. (Le puede interesar: ¿Qué implicaciones tiene figurar como codeudor de una deuda?)



La fecha de vencimiento es la que las partes señalen para que se haga efectivo el pago, o cuando el pagaré se presente para el pago, a partir de esta se debe contabilizar el término de los tres años con el cual cuenta el acreedor para ejercer la acción cambiaria.

¿Cuáles son las consecuencias legales de incumplir con un pagaré?

Otra de las características del pagaré al ser un titulo valor de contenido crediticio es que sirve como medio de pago de obligaciones o como garantía de obligaciones crediticias, igualmente es un documento mercantil o comercial, contentivo de una promesa incondicional consistente en una prestación de dinero. (Le sugerimos leer: ¿Un arrendatario puede tomar posesión del inmueble?)



Así, la consecuencia de su incumplimiento puede derivar en varios factores, entre ellos, en caso de haberse pactado entre las partes, el acreedor puede acelerar el pago, es decir, solicitar la totalidad de la deuda, se da cuando la obligación contenida en el titulo se pacte por instalamentos, debe solicitarse a través de proceso ejecutivo ante un juez de la república, junto con ello faculta al acreedor a pedir intereses de mora y medidas cautelares encaminadas al embrago de bienes del deudor.

Estas son las respuestas a las preguntas del público

Firmé unos documentos, pagaré, rotulacion para un proyecto de vivienda, quiero desistir porque económicamente no puedo pagar, ¿qué debo hacer?

Puede solicitar una conciliación, en la cual usted podrá solicitar la resolución del contrato siempre y cuando se hayan pactado previamente, es decir, que antes de firmar el contrato se pactaran los términos en los que alguna de las partes pueda desistir del mismo.

La segunda opción es que si alguna de las partes se llega a retractar hay incumplimiento del contrato y tendría que pagar daños y perjuicios, si los hubiere.



La tercera alternativa es que las dos partes desistan de llevar a cabo el negocio, de tal forma que al retractarse las dos partes del contrato de común acuerdo se destruye la relación contractual sin sanción para ninguna de las partes.



Debe tener en cuenta que podrá hacer uso del derecho de retractación siempre y cuando no se haya perfeccionado el contrato que en este caso es el otorgamiento de la escritura y su respectiva inscripción. Por otra parte, usted puede acogerse al programa de acompañamiento a deudores PAD, donde se definen mecanismos que permiten el cumplimiento de la deuda y, a la vez, se consideran la afectación que ha sufrido.

Firmé un pagaré el año pasado con una escuela de idiomas para recibir clases presenciales, por la pandemia todo cerró y esta academia inició clases virtuales las cuales no las tomo porque no tengo computador personal, no he podido cancelar los meses atrasados, los cuáles no he recibido mis clases como está el contrato, pero esa academia ya me informa que si no pago me hace cobro coactivo. ¿Si pueden hacerlo?

Es necesario tramitar una audiencia de conciliación con la entidad educativa; para lo cual usted deberá aportar los siguientes documentos:



-Contrato del servicio

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía

- Dirección de residencia, números telefónicos de contacto y correo electrónico

- Dirección de la entidad, número de contacto y correo electrónico.

- Copia del pagaré suscrito



Luego de tener los documentos mencionados anteriormente el consultorio a través del estudiante asignado realizará la solicitud de conciliación.



Enfatizando que su servicio fue contratado para realizarlo presencialmente, por temas de la pandemia se pasó a una modalidad virtual, pero usted no podría acogerse a esta toda vez que no cuenta con lo implemento necesarios para tomar las clases virtuales, dando a entender en el mismo que el incumplimiento del contrato es por parte de ellos, lo más recomendable para este caso es llegar a una suspensión del contrato hasta que vuelvan las clases presenciales para no llegar a una demanda.



A los interrogantes planteados respondemos se la siguiente manera:



Sí pueden ejercer el cobro ya que existe un título valor en el cual contiene una obligación clara, expresa y exigible, no obstante en caso de que la Institución impetre la demanda; mediante la contestación de la misma usted puede invocar el incumplimiento del contrato, ya que no se cumplió con la prestación del servicio inicialmente contratado el cual se encuentra regulado en el código civil, ya si una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra parte no estará obligada a cumplir.



Le manifestamos que si las condiciones de la prestación del servicio vuelven a su estado natural, usted podrá llegar mediante la conciliación que el contrato vuelva a la normalidad con la entidad educativa.

Covinoc me está amenazando con embargo del sueldo, con unos pagarés que le vendió Bancolombia, estos documentos son del 2010 (hace 10 años), lamentablemente cuando pague esos créditos no exigí el paz y salvo, y no tengo la totalidad de recibos de pago al banco. ¿Esas deudas tienen prescripción y es procedente el cobro o es una estafa? Covinoc envío derecho de petición a la entidad donde laboro para obtener información sobre mi sueldo, esto es un abuso y que acción legal puedo iniciar. En qué superintendencia puedo establecer una queja.

El cobro es procedente, toda vez que existe un título que cuenta con los requisitos del art 422 del C.g.p una obligación clara, expresa y actualmente exigible; los títulos valores tienen fecha de prescripción, en este caso en particular el título valor Pagare consta con una prescripción a los 3 años, tiempo que comienza a contar un día después de la fecha de vencimiento del mismo. Para hacer efectivo el pago, se debe iniciar un proceso ejecutivo, en el cual usted será notificado.

Al momento de contestar la demanda se debe alegar la prescripción del título.

Desde hace 26 años (1994) vendí una casa (inmueble) a una pareja, se hizo la respectiva Compra venta y la Escritura pero ellos nunca registraron la misma. Desde 1998 los "Propietarios" no paga impuestos, ni la administración correspondiente y mucho menos el saldo del crédito cedido. Desde el año 2002 estoy embargado por la DIAN, ¿es posible recuperar el inmueble por alguna vía?

En primer lugar, debe tener en cuenta que las personas a las que usted vendió el bien inmueble son los dueños de la propiedad realmente, ya que consta escritura pública de la compraventa efectuada, es decir, usted únicamente figura como titular del derecho de dominio inscrito al no haberse realizado el correspondiente registro de dicha escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.



Ante ello, legalmente usted al no ser el dueño en la realidad, no puede intentar recuperar el inmueble, por ende, lo recomendable es que deje que continúe el proceso que se lleva a cabo, logrando el remate de la casa que se encuentra embargada, esto con el fin de que se sanee la deuda del crédito, los impuestos prediales y las cuotas de administración. Esto significa que no deberá usted pagar los impuestos ni las deudas que se deriven de dicho inmueble, por cuanto quien paga mal paga dos veces, así que, lo mejor es esperar el respectivo remate.



Por último, debe saber que en dado caso que al rematarse el bien inmueble y realizar el correspondiente pago de dichas deudas, quedaran saldos a favor, usted como titular del derecho de dominio inscrito puede reclamarlos.

Tengo varias deudas con entidades financieras, los prestamos personales me fueron otorgados gracias a mi antigüedad en una empresa y un relativo buen sueldo. Con lo de la pandemia y otros aspectos las inversiones en negocios que realicé no fructificaron. Tengo dificultad para pagar desde hace unos 4 meses ( no he pagado las cuotas). Si aún conservo mi trabajo y mis ingresos, ¿ puedo acogerme a la ley de insolvencia económica para devolver solo los capitales adeudados?. Como respaldé con pagarés, ¿ me pueden embargar el sueldo y hasta que monto ( gano varios salarios mínimos)?

Usted se podrá acoger a la ley de insolvencia dado que solamente se aplicará a persona natural no comerciante, teniendo en cuenta que usted cumple con los requisitos los cuales son: Incumplir con mas de dos o mas obligaciones a favor de dos o más acreedores y que dicho incumplimiento tenga un termino mora de mas de 90 días, por consiguiente se llegar a una conciliación con las entidades bancarias las cuales están bando prioridad a estas deudas por el estado de emergencia y serán cubiertas durante el tiempo de pandemia, así las cosas poder llegar a un acuerdo de pago con cada una de las entidades bancaria.



Por otro lado, me permito indícale conforme al articulo 156 del Código de Sustantivo de Trabajo usted podrá ser embargar hasta (50%) del valor de su salario, teniendo en cuenta gana mas del salario mínimo.