En días pasados la Corte Constitucional reiteró su postura sobre la estabilidad laboral reforzada que tienen las mujeres que están en embarazo, lo cual las protege, sin importar contrato, e impide que puedan ser despedidas durante la gestación o el periodo de lactancia.



Ahora bien, ¿es posible que en algunas circunstancias sí se pueda despedir a una mujer embaraza si se tiene justa causa?



Lo primero que hay que decir es que, para evitar inconvenientes, la mujer notifique a su empleador que está embarazada, sin importar si se trata de un contrato a termino fijo, indefinido o de prestación de servicios.



Esa notificación se puede hacer incluso por un mensaje de WhatsApp o otro servicio de mensajería, como lo dijo recientemente la Corte Constitucional que protegió a una mujer que había sido despedida estando embarazada a pesar de que ella había hecho la notificación por esa vía.



Este paso es importantes pues ya, en otra decisión de tutela, la Corte falló en contra de una mujer que pedía ser reintegrada a su trabajo, en el cual tuvo un contrato a término fijo y salió de su cargo cuando este se venció. Allí el alto tribunal probó que el empleador nunca supo del embarazo y la mujer incluso se enteró de ello tres semanas después.

No obstante, ¿qué pasa si una mujer embarazada es 'pillada' robando en su trabajo o si falsificó documentos?



Según la herramienta LegalApp del Ministerio de Justicia, el empleador debe acudir al Minsiterio de Trabajo para que el despido se autorice ya que, si esto no sucede, el despido puede anularse después en un proceso judicial.



Una vez hecha la solicitud, el inspector de trabajo deberá escuchar a la mujer embarazada, solicitar pruebas y darle oportunidad para defenderse antes de tomar una decisión al respecto.



En caso de que se apruebe el despido por esta vía, no se tendrá que pagar indemnización. Según explica LegalApp, el despido sin esa autorización, pero con una justa causa, sí implica el pago de una indemnización debido al estado de embarazo.

A pesar de esta posibilidad, hay que tener varios elementos claros porque la regla general es que la mujer embarazada no se puede despedir y tampoco en la lactancia, y que estas tienen licencia de maternidad.

