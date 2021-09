¿Puede uno de los progenitores renunciar a la pensión de alimentos?

La cuota de alimentos para los niños, niñas y adolescentes son un derecho que implica el suministro de lo indispensable para su sustento, desde la habitación, ropa, asistencia médica, recreación y educación, entre otros.



Bajo esas condiciones, cuando la cuota de alimentos ya está fijada, la misma se paga hasta cuando el hijo cumpla la mayoría de edad, a menos que siga estudiando, tenga una discapacidad física o mental o tenga un impedimento para vivir de su trabajo.



En ese sentido, los progenitores no pueden renunciar a la pensión de alimentos sino salvo en circunstancias muy específicas.



Por ejemplo, una vez el beneficiario alcance la mayoría de edad, se puede solicitar que se le exima de pagar la cuota de alimentos salvo que no esté en situación de discapacidad o no continúe estudios.



También puede pedir que se exima el pago de alimentos, con independencia de que la persona estudie o no, si es mayor de 25 años y no está en situación de discapacidad.



O, si uno de los padres no está en la condición de pagar los alimentos, debe demostrarlo con certificados de ingresos, certificados de que no tiene ninguna propiedad o que está pagando cuotas de alimentos de otras personas que están en mayor necesidad.



En todo caso, para ello, deberá acudir ante un juez de familia y aportar todos los documentos para que un juez tome la decisión.



Si no se paga la cuota de alimentos, la persona puede estar expuesta a una demanda ante un juez de familia, en la que puede ser embargado el 50 por ciento de su sueldo. Además puede acarrearle una sanción en la que se le impedirá salir del país.



Por la vía penal, puede ser denunciado ante la Fiscalía por incumplir con el pago de la cuota alimentaria. Conforme al artículo 233 del Código Penal Colombiano, el delito por no cancelar la suma de dinero correspondiente está clasificado como inasistencia alimentaria.



