¿Puede un policía de tránsito retener mis documentos?

Si bien la Corte Constitucional estableció que "ninguna autoridad podrá retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, o la licencia de conducción", usted no está exento de que un agente de la Policía u otra institución le exija identificarse.



Ahora bien, está identificación, según estipuló el alto tribunal, debe hacerse mediante la exhibición del documento. Y, aclara la corte, "queda prohibido retenerlos para ingresar a cualquier dependencia pública o privada".



En caso de un retén de tránsito, los agentes pueden solicitarle los siguientes documentos: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o pasaporte, según sea el caso; Licencia de Conducción; Licencia de Tránsito; Certificado de Revisión técnico mecánica y de gases; y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en papel o en formato electrónico en su celular o cualquier dispositivo móvil.



Otros documentos más allá de los que permitan la identificación de la persona y las condiciones del vehículo pueden solicitarse, pero depende de las condiciones particulares (en estos se incluye tarjeta de operación para vehículos de servicio público o transporte de carga, etc).



Si bien las autoridades pueden pedir que exhiba estos documentos, no pueden incurrir en situaciones de abuso de autoridad o de extralimitación de sus deberes que impliquen transgredir las normas penales o disciplinarias, como exigir dádivas para omitir o retardar el ejercicio de sus funciones.

