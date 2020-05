¿Puede prosperar la tutela de Comesaña para salir a trabajar?

La orden generalizada de aislamiento para los adultos mayores es desproporcionada, innecesaria y genera más daño que beneficio.



Ese es uno de los argumentos con los que el técnico del Junior Julio Comesaña presentó una tutela para poder regresar al trabajo una vez se reinicien las actividades del fútbol.

El abogado Julián Páez, que representa a Comesaña, señaló que la tutela fue radicada en el Tribunal Superior de Barranquilla y se está en espera de la notificación de su aceptación.



Indico que Comesaña es el único técnico del país mayor de 70 años y por tanto el único que no podría trabajar una vez se normalicen las actividades del torneo nacional.



Señaló que se estaría violando el derecho al trabajo y la igualdad del técnico.



“No podría cumplir con las actividades propias de su trabajo y sería el único que no lo podría hacer”, señaló el abogado.



Añadió que con el recurso buscan que con todas las medidas de bioseguridad, que deben seguir todos los ciudadanos, Comesaña pueda reiniciar su trabajo al frente del equipo barranquillero.



El abogado sostuvo que a su cliente se le estaría ocasionado un daño irremediable si no se le permite trabajar.



Igualmente sostuvo que se le están afectando otros derechos como la dignidad humana y la salud mental



“Tiene derecho a vivir como quiera Según su proyecto de vida. Ha dedicado cinco décadas a futbol y con la medida se le está afectando con una medida desproporcionada”, dijo el abogado



El abogado Gilberto Gómez Cifuentes señaló: La tutela ha sido diseñada para proteger los derechos fundamentales. Y esta categoría la tienen la dignidad como valor de relación, por el simple hecho de existir; el derecho a la vida, a la salud mental , etc... cuyo amparo solicita el Profesor Comesaña. Frente a estas aspiraciones legítimas, surge la tensión de sus derechos con los del bienestar colectivo, que es lo que debe resolver para este único caso el Tribunal de Barranquilla”.



Añadió que constitucionalmente se debe ponderar la importancia de los derechos cuyo amparo se solicita frente al estado de salud general del Técnico de futbol, “porque tener determinada edad no es de por sí una circunstancia que incremente el riesgo de contraer el virus”



Finalmente Gómez Cifuentes indicó: “Pensaría que debe proceder la tutela y que el Gobierno debiera flexibilizar el tema de la edad, con preexistencias médicas que hagan a las personas, de cualquier edad, más vulnerables al Covid... He leído de una señora de 102 que celebró con una cerveza su recuperación del COVID y también de seres muy jóvenes, entre 20 y 30 años que han muerto por el mismo.... Así que esa edad no debe ser un criterio absoluto, sino que, dándole al ciudadano su derecho al autocuidado en función de su obligación superior de conservar su propia vida, sea quien determine si puede o no trabajar. Creería que esa tutela puede prosperar”.



Redacción Justicia