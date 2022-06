Casi dos años después de radicado el Proyecto de Ley 301 de 2020 Cámara, 511 de 2021 Senado, y luego de haber logrado su aprobación en 3 debates, la iniciativa de reforma y adición de la Ley 675 de 2001 quedará archivada en razón de que no completó su trámite legislativo al no haber sido sometido al último debate en Sesión Plenaria ( y no fue incluido para las sesiones extraordinarias).

Nos consta a varias personas el estudio de fondo hecho al articulado que llegó al Senado y el deseo de tratar que la nueva norma, originada en la Cámara, sirviera para solucionar problemas de los constructores que son los propietarios iniciales que tienen a su cargo la estructuración de los proyectos inmobiliarios, desarrollarlos y comercializarlos y además generar empleo, así como los que a diario afrontan los administradores y las copropiedades.



Manifesté a través de este espacio y directamente ante el Congreso , mi preocupación por la idea inicial de que se pretendiera cambiar la estructura de la Ley 675 de 2001 que, a mi criterio, solo requería de algunos ajustes menores.



(Le sugerimos: Marcelo Pecci: familia pide máxima condena para procesados por su homicidio).



También insistí en que la Ley no podía regular temas de otras materias. De igual manera me uní a quienes consideraron que permitir la vivienda turística en todas las copropiedades, salvo que se prohibiera, crearía un caos en aquellas que concebidas y vendidas desde un comienzo como uso residencial permanente.

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto de ley Ley 675 de 2001 ha sido archivado. Foto: Abel Cárdenas - EL TIEMPO.

En la ponencia para segundo debate se mejoró el proyecto, pero aún persistía una regulación confusa y muy extensa de algunas previsiones. Pienso que se trabajó a conciencia por el Congreso, especialmente por la Comisión Primera del Senado, por los sectores público y privado.



No obstante, pudimos revisar la Ley 675 de 2001, profundizar en su estudio, valorarla y encontrar lo positivo de esta y lo que requiere algunos ajustes.



(No deje de leer: Incautan $ 705 millones que serían para compra de votos en dos ciudades).

Facebook Twitter Linkedin

Según Catastro Distrital, en Bogotá el 65 por ciento de los predios son de propiedad horizontal. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Considero que, si bien el ponente y su equipo y las personas que tratamos de aportar para que, si salía de todas formas el proyecto, al menos quedara lo mejor posible y claro para todos, lo más conveniente fue su archivo como lo habían solicitado algunos gremios de la Propiedad Horizontal.



(Siga leyendo: Fiscalía ordena análisis forense a software electoral).



Seguimos pensando que la Ley 675, tan sólida y bien estructurada, seguirá siendo, por muchos años, la base para el desarrollo normativo y práctico de tantas copropiedades.

Más noticias

Las razones de la Corte para mantener calidad de imputado de A. Uribe.

Alias Simón Trinidad tendrá abogado colombiano para comparecer ante la JEP.

Colombia fortalece lazos de cooperación internacional con otras fiscalías.

REDACCIÓN VIVIENDA,