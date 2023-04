Si usted vive en un conjunto residencial, que está bajo el régimen de propiedad horizontal, tenga en cuenta que no puede realizar modificaciones en su inmueble, casa o apartamento, sin autorización de la copropiedad.

Para hacer cualquier cambio que afecte la uniformidad de la unidad residencial debe contar con la aprobación de asamblea de copropietarios. Además, se debe tener en cuenta que las modificaciones a las fachadas del inmueble, por ejemplo, deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal y cumplir con las licencias de ampliación y modificación de la curaduría en caso de que las normas urbanísticas lo permitan.

Otra cosa es si su inmueble no hace parte de una unidad. En ese caso, necesita solicitar una licencia ante las curadurías urbanas del municipio.



Y es que modificar inconsultamente la fachada de su inmueble no solamente puede desvalorizar su propiedad, sino la de todos los vecinos que residan en el conjunto residencial. Por esta razón, se debe conservar la uniformidad de las casas o apartamentos.



Citado por ese medio, Dionisio Araújo, socio de Dionisio Araújo Abogados, explicó al respecto: "Si se afecta exteriormente la fachada, que es un bien común esencial, se requiere autorización de la asamblea de copropietarios. En ese sentido no podría pintar solo su apartamento".



Además, esto no es capricho de las copropiedades. La ley 675 del 2001 o más conocida como la Ley de Propiedad Horizontal reglamenta estas remodelaciones en los conjuntos residenciales. "El articulado establece que las fachadas de las edificaciones sometidas a este régimen se consideran bienes comunes esenciales", señala La República.

La Ley 675 de 2001 establece que las fachadas son bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Cualquier afectación a estas estructuras, no perjudica únicamente al dueño del inmueble, sino a todos los copropietarios.



Conforme a lo explicado por Araujo Abogados a La República, para aprobar o no las modificaciones, la asamblea general puede sesionar con un número de propietarios que represente la mitad más uno de los coeficientes de la copropiedad. Es decir, que si en su unidad hay 50 casas y/o apartamentos, la asamblea se puede desarrollar con 26 propietarios.



En cuanto a las decisiones que se tomen en la asamblea, se aprobarán con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes representados en la sesión. Esto quiere decir, retomando el mismo ejemplo, que si solo asistieron 26 propietarios, solo bastará el voto positivo de 14 de ellos para aprobar la modificación.

