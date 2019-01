Procuraduría pide segunda condena contra Samuel Moreno

La Procuraduría pidió este martes que se profiera una sentencia condenatoria en el segundo caso contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por corrupción por el 'Carrusel de la contratación'. Esta solicitud ya la había hecho la Fiscalía, mientras tanto la defensa de Moreno había pedido un aplazamiento de dos meses.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público se sumó a la petición del fiscal encargado del caso para pedirle al juez que condene al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por interés indebido en la celebración de contratos, entre otros delitos.



Según el ente acusador, a través de las evidencias se demostró que Moreno Rojas cometió cohecho propio, en calidad de coautor, ya que aceptó recibir el 8 % del valor de cada contrato de obra de malla vial, con la participación de terceros. Este es el segundo proceso en contra del exalcalde de de la capital, quien ya había sido condenado a 24 años y nueve meses de prisión por su participación en el 'Carrusel de la contratación'.

Pese a que el Ministerio Público consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía constituirían la comisión del delito por parte de Moreno Rojas, solicitó al juez que considere la posibilidad de otorgar un plazo a la defensa para presentar sus alegatos finales, pues desde que terminó la etapa probatoria -hace tres meses- no ha tenido tiempo suficiente para prepararse.



La Procuraduría afirmó que hubo acuerdos entre funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, los hermanos Moreno Rojas y contratistas, en los cuales se pagaban comisiones. "El IDU no es ajeno a la máxima autoridad del distrito capital", resaltó la representante del Ministerio Público.



Además señaló que Moreno Rojas, como el alcalde mayor de Bogotá, tenía potestad para elegir al director.



Entre las pruebas que presentó la Fiscalía están los testimonios de Héctor Julio Gómez y Emilio Tapia, quienes se habrían beneficiado en la contratación.



Basada en dichas declaraciones la delegada del Ministerio Público afirmó que "es incoherente asumir que Samuel Moreno no tenía idea de las andanzas de su hermano".



Añadió que los testimonios también confirman que Liliana Pardo, la directora del IDU en esa época, informaba de todo a el alcalde mayor, por lo tanto él conocía los reportes y de la conducta ilícita.



"Resulta lamentable que personas como Samuel Moreno obren de esta manera y hayan defraudado la confianza y expectativas de toda una ciudad", declaró la delegada de la Procuraduría.



