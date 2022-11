La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y la Secretaría Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia Vasquez, tendrán que presentar a la Procuraduría un informe sobre las acciones para la atención de la temporada invernal, así como sobre la declaración de calamidad pública por las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias que se registran en la ciudad.



Según el órgano de control, deberán remitir las razones por las cuales, pese a varias comunicaciones previas en las que se les pedía tomar medidas de preparación, monitoreo, alistamiento y atención del fenómeno de La Niña, se tuvo que declarar la calamidad pública este 14 de noviembre.

El ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, le recordó a la Alcaldía que de manera anticipada, mediante la Directiva No. 011 de 9 de junio de 2022, el Ministerio Público alertó a todas las autoridades nacionales y territoriales que el fenómeno de La Niña se mantendría hasta el segundo semestre, con predicción de precipitaciones superiores a los promedios normales.



Esa circular pedía que se tomaran las medidas de preparación y alistamiento frente a la temporada invernal, así como de las acciones de prevención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos.



Así mismo, una segunda advertencia se hizo con la circular No. 005 del 11 de agosto de 2022, en la que se le exhortó la formulación e implementación de las acciones necesarias en mitigación del riesgo, la disposición de los recursos necesarios para los posibles daños generados y la atención de las alertas generadas, entre otras obligaciones.



En ese sentido, ahora la Alcaldía tendrá que informar cuáles fueron las medidas adoptadas y planes de contingencia formulados para disminuir el impacto de los fenómenos naturales en la población.



Finalmente, se instó al Distrito Capital a que se garantice la atención oportuna de todos los requerimientos básicos necesarios para la subsistencia de los bogotanos afectados por las fuertes lluvias.

