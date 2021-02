Municipios pequeños y rurales, los menos preparados para la vacunación

Un resultado alentador, aunque no completo, entregó la Procuraduría General de la Nación frente a la preparación de las alcaldías y gobernaciones para iniciar la vacunación contra el covid-19.



Esto luego de que el Ministerio Público analizó los resultados de un requerimiento que hizo a alcaldes y gobernadores para que informaran cómo va su preparación para la inmunización con las vacunas, cuyas primeras dosis llegaron esta semana a Colombia.

Hasta este martes, fecha límite que fijó el órgano de control para recibir los reportes de los entes territoriales, la Procuraduría recibió el reporte de casi todas las alcaldías y gobernaciones y con la información que enviaron calculó que el país tiene un índice de preparación general que alcanza el 0.73, donde 0 significa que no se encuentra preparado, y 1 que se encuentra totalmente preparado.



Al respecto, la procuradora general Margarita Cabello manifestó su satisfacción por la respuesta de alcaldes y gobernadores y reiteró la importancia que tiene contar con una radiografía real y completa de la situación en que se encuentran municipios y departamentos de cara a este gran reto.

Pero, aunque el nivel de respuesta fue alentador, el Ministerio Público también puso de presente que el resultado desagregado muestra marcadas y significativas diferencias territoriales, siendo el principal factor a tener en cuenta en estas diferencias la brecha entre los sectores urbanos (0.75) frente al que marcan los territorios rurales (0.55).



Además, hay un margen considerable a nivel nacional entre el índice de preparación correspondiente a la cadena de frío e insumos, el cual marca 0.9, y los componentes de la estrategia de seguridad y financiero donde los índices de preparación marcan 0.7 y 0.6 respectivamente.



Cabello añadió que el principal problema no radica en el número de vacunas sino en la capacidad logística y financiera y en el compromiso de alcaldes y gobernadores para garantizar la seguridad, equidad y transparencia necesarias para la aplicación.

Frente a estos componentes la Procuraduría elevó una alerta que llevará a la Mesa Intersectorial de Seguimiento y Control de la estrategia de vacunación contra el covid-19 junto con la recomendación de adelantar de manera inmediata mesas de trabajo con las autoridades correspondientes para analizar al detalle estos resultados.



Igualmente, para pensar desde donde se puedan impulsar las acciones necesarias para la pronta solución a las problemáticas que enfrentan departamentos y municipios y que podrían representar un grave riesgo para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, e incluso un incalculable costo a nivel de vidas humanas perdidas.

"Colombia no puede continuar siendo un país donde las personas que habitan las ciudades tienen más oportunidades que las que habitan en el campo, y mucho menos un país donde las personas que habitan los cascos urbanos tienen derecho a la vida y las que habitan en la ruralidad no", expresó Cabello.



Por otra parte, la Procuraduría indicó que hasta este martes, que era el plazo límite, 62 municipios y un departamento (Amazonas) no enviaron la información sobre su nivel de preparación de cara al inicio del Plan Nacional de Vacunación. Estas entidades territoriales podrían enfrentar investigaciones y eventualmente ser sancionadas por desatender el llamado del Ministerio Público.

